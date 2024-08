‘Feyenoord ziet talentvolle doelman mogelijk vertrekken; meerdere Eredivisieclubs tonen interesse’

kan Feyenoord deze zomer mogelijk op huurbasis verlaten, meldt Fabrizio Romano op X. Volgens de transfergoeroe heeft de pas twintigjarige doelman de interesse van meerdere clubs uit de Eredivisie gewekt, om welke clubs het gaat is vooralsnog niet duidelijk.

Van Sas leek dit seizoen in Rotterdam derde doelman te worden achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther, maar kan dus mogelijk vlieguren gaan maken in de Eredivisie. Volgens Romano wordt binnen Feyenoord nu gesproken over een tijdelijk vertrek van de talentvolle keeper.

Feyenoord nam deze zomer al afscheid van derde keeper Kostas Lamprou, die geen nieuwe verbintenis kreeg in Rotterdam, terwijl Thijs Jansen onlangs verkocht is aan SC Cambuur. Met Van Sas kan er dus wederom een doelman, al dan niet tijdelijk, vertrekken uit Rotterdam. Overigens heeft de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen met Mannou Berger nog wel een andere talentvolle doelman in huis.

Van Sas kwam in de zomer van 2023 transfervrij over van Manchester City en heeft bij Feyenoord een contract tot medio 2026. Voordat de 1.93 meter lange doelman de overstap maakte naar Engeland keepte hij in de jeugdopleiding van FC Utrecht. Van Sas keepte afgelopen woensdag nog wel ruim 25 minuten in de met 1-3 verloren oefenwedstrijd tegen AS Monaco.

🇳🇱 Feyenoord goalkeeper Mikki van Sas could leave the club on loan this summer, possibility being discussed.



He's attracting interest from Eredivisie clubs. pic.twitter.com/S1UjtUBd9Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 2, 2024

