‘Feyenoord heeft eerste directe versterking binnen en huurt tweevoudig Argentijns international’

Feyenoord gaat zich versterken met , meldt 1908.nl. De Argentijnse rechtsbuiten, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, komt op huurbasis over van het Engelse Brighton & Hove Albion. De negentienjarige aanvaller moet de eerste directe versterking voor de Rotterdammers worden.

Het doorgaans betrouwbare medium schrijft bovendien dat Feyenoord een optie tot koop hebben bedongen op de tweevoudig Argentijns international, maar dat deze vrij hoog ligt. “Gedacht moet worden aan een bedrag wat ongeveer twee keer het huidige inkomende transferrecord verbreekt”, schrijft 1908.

Feyenoord en Brighton & Hove Albion zijn al weken met elkaar in onderhandeling over de huurtransfer, waarbij Te Kloese nu eindelijk beet lijkt te hebben voor de Rotterdammers. Volgens 1908 wordt de directe versterking ‘binnen enkele dagen gepresenteerd.

De negentienjarige Buonanotte is een linksbenige aanvallende middenvelder die beschikt over zowel een Argentijns als een Italiaans paspoort. De speler werd in de winterstop van het seizoen 2022/23 door Brighton naar Europa gehaald. Het Argentijnse Rosário Central ontving naar verluidt zo'n zes miljoen euro voor de speler.

Sindsdien kwam Buonanotte tot 40 wedstrijden in alle competities namens The Seagulls. Daarin scoorde hij vier keer. Bovendien debuteerde hij vorig jaar in een oefenduel met Indonesië (0-2) winst in het Argentijns elftal, inmiddels staat Buonanotte op twee interlands.

