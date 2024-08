‘José Mourinho komt in zoektocht naar versterking voor het middenveld uit bij Feyenoord’

Fenerbahçe zou interesse hebben in Feyenoord-middenvelder , weet de Turkse journalist Koray Güçlü donderdag te melden op X. De Algerijn wordt door de club van José Mourinho gezien als een kandidaat om het middenveld te versterken.

Volgens 1908.nl is er door de Turkse topclub nog geen bod uitgebracht op Zerrouki, maar zou daar nog wel eens verandering in kunnen komen. “De Rotterdammers willen luisteren naar concrete gegadigden, mocht daar het juiste plaatje voor geschetst worden”, klinkt het.

Mocht Zerrouki vertrekken uit Rotterdam, dan zal directeur Dennis te Kloese op zoek moeten naar een nieuwe middenvelder. Eerder vertrok Mats Wieffer, die op dezelfde positie uit de voeten kan, voor maar liefst dertig miljoen euro naar het Engelse Brighton & Hove Albion.

Zerrouki maakte vorig seizoen voor zo’n zeven miljoen euro de overstap van FC Twente naar Feyenoord. De Rotterdammers probeerden de Algerijns international al eerder in te lijven, maar wisten in het seizoen daarvoor zowel in de zomerse als de winterse transferwindow geen akkoord te bereiken met de Tukkers. Zerrouki heeft in Rotterdam nog een contract tot medio 2028 en speelde vooralsnog 36 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij eenmaal trefzeker was.

Feyenoord'un Cezayirli orta saha oyuncusu Fenerbahce 'nin an itibari ile orta saha transferinde adaylarından biri konumunda. pic.twitter.com/RkGBGAac9g — koray güçlü (@GlKoray) August 1, 2024

