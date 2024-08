Feyenoord stalt middenvelder voor een seizoen op tweede Spaanse niveau

speelt komend seizoen op huurbasis bij het Spaanse CD Castellón, zo maken Feyenoord en de Spanjaarden bekend via de officiële kanalen. De middenvelder zal een seizoen voor de club die uitkomt op het tweede Spaanse niveau gaan spelen.

Feyenoord pikte Van den Belt afgelopen zomer op bij PEC Zwolle. Namens de Rotterdammers kwam hij in zijn eerste seizoen elf keer in actie, waarvan acht keer als invaller. Daarin was hij niet betrokken bij doelpunten.

Bij Castellón gaat Van den Belt weer spelen onder Dick Schreuder. De keuzeheer werkte eerder in Zwolle samen met de middenvelder en werd eerder deze zomer genoemd als mogelijke vervanger voor Arne Slot in Rotterdam. Uiteindelijk viel de keuze op Brian Priske.

Schreuder promoveerde afgelopen seizoen met Castellón van het derde naar het tweede Spaanse niveau. Daardoor zal Van den Belt uitkomen in de Segunda División.

