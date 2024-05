Potentiële Slot-opvolger is eerlijk: ‘Lastig om nee te zeggen tegen Feyenoord’

Dick Schreuder wordt steeds vaker genoemd als mogelijke opvolger van Arne Slot bij Feyenoord. In gesprek met De Stentor laat de 52-jarige trainer, die afgelopen zondag kampioen werd met CD Castellón op het derde niveau van Spanje, weten dat hij het lastig zou vinden om ‘nee’ te zeggen tegen Feyenoord.

Wel heeft Schreuder zich zoveel mogelijk geprobeerd af te zonderen van de geruchten. “Omdat ik hier mijn werk goed wil doen. Maar op den duur ontkwam ik er niet meer aan. Begonnen steeds meer mensen uit Nederland mij dat soort berichten te sturen. Zoals er in Spanje ook belangstelling voor mij is. Dat doet je goed, natuurlijk. Maar ik voel me gewoon enorm goed hier, bij deze club.”

Artikel gaat verder onder video

Schreuder weet dat het heel moeilijk is om Feyenoord af te wijzen, mocht de bekerwinnaar zich inderdaad melden bij hem als opvolger van Slot. “Dat is natuurlijk heel lastig. Maar dat geldt voor elke top 3-club in Nederland. Of welke club dan ook. En wat komt, dat komt. Maar op dit moment is het allemaal niet aan de orde. Daarom gaan we hier nog eerst rustig door.”

Het seizoen met CD Catellón is namelijk nog niet voorbij. “Naast dat er nog drie duels te gaan zijn, spelen we nog voor de Supercup tegen de kampioen uit de andere poule. Dat kan weleens Deportivo La Coruna zijn. Heel belangrijk, is ook weer een prijs. Dan zien we wel wat er gebeurt”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Marino Pusic kon niet met druk omgaan, raakte gestrest en heeft Feyenoord-sensatie gekleineerd

Marino Pusic heeft Feyenoord-speler Mats Wieffer in hun gezamenlijke verleden bij FC Twente gekleineerd, zo vertelt FC Twente-watcher Leon ten Voorde.