Hartman spreekt zich uit over mogelijke nieuwe trainer Feyenoord: 'Hij heeft zich bewezen'

lijkt een terugkeer van Marino Pusic als trainer van Feyenoord wel te zien zitten. Door de naderende overstap van Arne Slot naar Liverpool zoekt Feyenoord naar een nieuwe hoofdtrainer en de naam van Pusic viel al snel.

Bij Goedemorgen Eredivisie laat Hartman weten dat de spelers onderling niet zo vaak spreken over het trainersvraagstuk. Wel legt directeur Dennis te Kloese zijn oor te luister bij de spelersgroep. “Dennis neemt ons wel mee in zijn gedachten. Hij heeft met een aantal spelers gesproken en ik heb zelf ook nog een gesprek met hem. Ik denk dat hij wel heel goed beseft dat dit een belangrijk punt is: blijven we structureel in de top of wordt het minder? Ik denk dat hij dat heel goed beseft en dat hij een goede keuze kan maken.”

Artikel gaat verder onder video

Pusic was bij Feyenoord de assistent-trainer van Slot, totdat hij in oktober 2023 werd aangesteld als hoofdtrainer van Shakhtar Donetsk. Hartman vindt het ’heel moeilijk inschatten’ hoe Pusic als hoofdtrainer bij Feyenoord zou zijn. “Omdat ik hem alleen heb meegemaakt als assistent. Marino bracht altijd een bepaald gif dat heel goed aansloot bij de trainer. Maar ik weet natuurlijk niet hoe hij is als hoofdtrainer. Het is natuurlijk wel duidelijk dat wij een goede band met hem hebben. Wij kennen hem en hij kent de manier waarop wij spelen en trainen heel goed.”

Of Pusic de persoonlijkheid heeft om hoofdtrainer te zijn? “Dat heeft hij nu ook bewezen bij Shakhtar, dus dat denk ik wel”, zegt Hartman, die wel beseft dat Feyenoord goed moet nadenken over de mate waarin de ‘lijn-Slot’ wordt gecontinueerd. Met Pusic als opvolger zou Feyenoord kiezen voor een duidelijke voortzetting daarvan. “Je moet niet altijd vasthouden aan één manier, je moet een trainer ook de kans geven om zijn eigen ding te doen, maar je moet oppassen dat de spelers niet gaan denken dat ze het beter snappen dan de trainer."

Slot liet vrijdag al weten de mogelijke aanstelling van Pusic toe te juichen. "Ik zou het hem enorm gunnen, dat hij het zou worden. En ik zou het Feyenoord enorm gunnen dat ze zo'n goede trainer als Marino Pusic weten te vinden", zei de afzwaaiende trainer. Zelf zei Pusic tegen De Telegraaf dat het hem streelt om genoemd te worden.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kees van Wonderen onthult: 'Ik werd gebeld door Arne Slot, hij wilde hem meenemen naar Feyenoord'

Kees van Wonderen bevestigt dat Arne Slot interesse had om een van zijn voormalige pupillen naar Feyenoord te halen.