Quilindschy Hartman vindt man met 87 duels voor Ajax beste speler die hij tegenkwam

vindt de beste speler waar hij tot nog toe tegen heeft gespeeld, zo geeft de verdediger van Feyenoord aan in gesprek met ESPN. Kudus, inmiddels actief bij West Ham United, maakte als directe tegenstander van Hartman veel indruk op de vleugelverdediger van de Rotterdammers gemaakt.

In gesprek met ESPN gaat de 22-jarige voetballer uit Zwijndrecht in op allerlei korte vragen. Een van die vragen is wie de beste speler is waar de Feyenoorder ooit tegen heeft gespeeld. Hartman hoeft niet lang na te denken: "Ik zeg altijd Kudus, die vond ik heel goed", zegt Hartman over de oud-speler van Ajax, die de Amsterdammers in de vorige zomer inruilde voor West Ham United: "Hij is sterk, snel, hij had eigenlijk alles."

Het is niet verrassend dat Hartman de Ghanees uitkiest, want in begin 2023 kende de linksback een loodzware wedstrijd tegen Kudus. In de Johan Cruijff ArenA was de rechtsbuiten de directe tegenstander van Hartman, die wegens een vroege gele kaart al na 25 minuten naar de kant werd gehaald door Arne Slot. De coach wilde in het resterende gedeelte van de wedstrijd geen risico nemen met Hartman, die Feyenoord uiteindelijk wel met 2-3 zag winnen.

Ook wordt de Feyenoorder gevraagd naar de beste speler met wie hij tot dusver in zijn loopbaan heeft gespeeld in een elftal. "Niet gespeeld, maar wel mee getraind is zeker Frenkie de Jong", geeft het jeugdproduct van Feyenoord aan. De Jong en Hartman speelden, mede door blessures van beiden, nog niet samen in het Nederlands elftal.

