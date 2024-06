‘Feyenoord en Ajax lijken strijd om transferdoelwit te verliezen, Ipswich bereidt miljoenenbod voor’

Feyenoord en Ajax lijken het in de strijd om af te moeten leggen tegen Ipswich Town. De Jamaicaan speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de promovendus en had een belangrijke rol in het behalen van een plek in de Premier League.

Hutchinson, die afgelopen seizoen door Chelsea werd verhuurd aan Ipswich Town, lijkt langer bij die club te gaan blijven. Volgens The Guardian wil trainer Kieran McKenna, die onlangs een nieuw contract tekende, de aanvaller graag behouden. Daarvoor zou de promovendus een bod van twintig miljoen pond (23,5 miljoen euro) voorbereiden.

Het heeft er alle schijn van dat Hutchinson deze zomer de deur achter zich dichttrekt op Stamford Bridge. Chelsea lichtte eerder deze week nog de optie in het contract van de vleugelspeler, waardoor hij nog tot medio 2026 vastligt. Volgens de krant is de verwachting dat dit geen invloed heeft op zijn toekomst.

Mocht Ipswich daadwerkelijk met Hutchinson aan de haal gaan, troeft het onder meer Feyenoord en Ajax af. Ook VfB Stuttgart zou interesse hebben in de jongeling, waar hij zelfs al op de tribune heeft gezeten. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller vijftig duels in actie voor The Tractor Boys. Hierin wist hij elf doelpunten te maken en leverde hij zes assists af.

