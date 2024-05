‘Flink wat concurrentie voor Ajax en Feyenoord: transferdoelwit zat al op tribune bij Duitse CL-deelnemer'

Ajax en Feyenoord krijgen te maken met flink wat concurrentie voor Chelsea-aanvaller . Volgens de BBC zouden VfB Stuttgart en Ipswich Town de 20-jarige rechtsbuiten uit handen van de twee Nederlandse clubs willen houden. Sterker nog: Hutchinson zat zelfs al op de tribune bij VfB Stuttgart.

Hutchinson speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Ipswich Town en was belangrijk bij de promotie van zijn ploeg naar de Premier League. De jongeling was goed voor tien doelpunten en zes assists voor The Tractor Boys. Mede daarom zou het gepromoveerde Ipswich Town geïnteresseerd in een tweede huurperiode, of zelfs een definitieve overname van Hutchinson. Met het promoveren naar de Premier League heeft de Engelse club er flink wat budget bijgekregen voor transfers.

Ook VfB Stuttgart, dat dit seizoen verrassend als tweede eindigde in de Bundesliga en dus de Champions League ingaat, is geïnteresseerd in Hutchinson. Volgens de BBC was de Jamaicaans international zelfs te gast bij de laatste thuiswedstrijd van VfB Stuttgart tegen Borussia Mönchengladbach. De Duitse club wil dan ook vol inzetten op de komst van de Championship-sensatie.

Ajax en Feyenoord zouden de vleugelaanvaller, die zijn contract bij Chelsea kan verlengen tot medio 2026, ook willen huren. Het huidige contract van Hutchinson bij The Blues loopt nog tot de zomer van 2025. De clubleiding zal binnenkort om tafel gaan met de beoogde nieuwe trainer Enzo Maresco om het te hebben over de toekomst van Hutchinson.