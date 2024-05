Belangrijke kandidaat-opvolger Slot bij Feyenoord reageert: 'Natuurlijk streelt het'

Marino Pusic heeft bij De Telegraaf gereageerd op de geruchten over een mogelijke terugkeer bij Feyenoord. Zijn naam valt als eventuele opvolger van Arne Slot, onder wie hij lange tijd werkzaam was als assistent. Pusic erkent dat het hem ‘streelt’ dat hij wordt genoemd als mogelijke nieuwe hoofdtrainer de afgetreden landskampioen, maar wijst ook op zijn doorlopende contract bij Shakthar Donetsk.

Pusic maakte in navolging van Slot de overstap van AZ naar Feyenoord. Eind 2020 kwam naar buiten dat Slot in onderhandeling was met de club uit Rotterdam en dat schoot bij de Alkmaarders in het verkeerde keelgat. Zij besloten Slot met onmiddellijke ingang op non-actief te stellen en niet veel later trok ook Pusic de deur van het AFAS Stadion achter zich dicht. De twee werden herenigd in De Kuip en beleefden daar met het bereiken van de UEFA Conference League-finale in 2022 én de landstitel een jaar later grote successen. Pusic was ook in de eerste maanden van dit seizoen de rechterhand van Slot, maar verkaste in het najaar naar Shakthar Donetsk.

De oud-trainer van FC Twente wordt inmiddels in verband gebracht met een terugkeer in Rotterdam-Zuid. Het is al een tijdje niet meer de vraag óf, maar vanaf wanneer Slot zich hoofdtrainer van Liverpool mag noemen en in de zoektocht naar een opvolger heeft Feyenoord naar verluidt zijn voormalig assistent op het lijstje staan. “Laat ik allereerst zeggen dat het een fantastische stap is die Arne gaat maken. En die heeft hij ook dik verdiend, want hij heeft het geweldig gedaan bij Feyenoord”, zo vertelt Pusic in De Telegraaf. “Natuurlijk streelt het dat mijn naam genoemd wordt bij zo’n grote club. Dat laat wel zien dat ik als assistent-trainer iets heb neergezet bij Feyenoord.”

Pusic kan er ‘op dit moment’ echter niet meer over zeggen. “Mijn contract bij Shakthar loopt nog twee jaar door en ondanks de zware omstandigheden heb ik het hier naar mijn zin. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen”, zo klinkt het. Als hoofdtrainer van Shakthar Donetsk won Pusic in de groepsfase van de Champions League van FC Barcelona, plaatste zich als nummer drie voor de knock-outfase van de Europa League en kroonde zich tot kampioen én bekerwinnaar van Oekraïne. “Dit had ik niet kunnen voorzien toen ik in oktober aan deze klus begon. Op dat moment was Dynamo Kyiv de koploper, maar mijn eerste wedstrijd in de competitie was de topper tegen Kyiv en die hebben we gewonnen waardoor we de koppositie hebben overgenomen. Veel sneller dan verwacht heb ik de manier van spelen erin gekregen en is mijn aanpak aangeslagen.”

