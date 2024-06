Transfer naar FC Groningen lonkt voor elfvoudig international van Oranje

De toekomst van is nog ongewis. De keeper van Spezia kan zijn aflopende contract met twee seizoenen verlengen, maar geniet ook interesse uit de Eredivisie. Onder meer promovendus FC Groningen heeft belangstelling, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Behalve Groningen zouden nog meer clubs uit de Eredivisie hebben geïnformeerd naar de elfvoudig international van Oranje. Een terugkeer naar PSV is op dit moment echter niet aan de orde. “De club heeft nog altijd Joël Drommel aan boord en een vertrek van die keeper is niet zo eenvoudig te realiseren”, schrijft journalist Rik Elfrink van de regionale krant.

Zoet staat sinds 2020 onder contract bij Spezia, Hij was drie seizoenen lang de reservekeeper, maar veroverde in december 2023 een basisplek. Die gaf hij niet meer weg. Spezia handhaafde zich ternauwernood in de Serie B: met de vijftiende plek werd de nacompetitie maar net ontlopen.

De 33-jarige Zoet zei in december tegen het Eindhovens Dagblad dat hij een rol als eerste keeper ambieert, met de toevoeging dat ‘het anders kan lopen’. Over een terugkeer in Nederland liet hij weten: “Het is niet zo dat ik per se terug naar Nederland wil, want een buitenlands avontuur zie ik ook nog zitten. Of ik hier in Italië blijf, is nog niet zeker.”

