Jeroen Zoet gelinkt aan drie Nederlandse clubs: 'Ik kan nog jaren van waarde zijn'

(32) loopt komende zomer uit zijn contract bij het Italiaanse Spezia en wordt gelinkt aan drie Nederlandse clubs. De doelman stond in het verleden jaren tussen de palen bij PSV, een terugkeer in Eindhoven zou dan ook tot de mogelijkheden behoren. Ook twee clubs die momenteel in de Keuken Kampioen Divisie spelen zouden een optie voor de geboren Veendammer kunnen zijn.

Dat schrijft Rik Elfrink in het Eindhovens Dagblad, dat woensdag een interview met de elfvoudig Oranje-international publiceert. Zoet moet bij Spezia, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Serie A en nu dus uitkomt op het tweede niveau, genoegen nemen met een reserverol achter de Pool Bartomiej Dragowski. Een terugkeer naar Nederland behoort dus zeker tot de opties: "Logischerwijs wordt hij dan door de buitenwacht weer gekoppeld aan teams als FC Groningen en FC Emmen, als ze tenminste promoveren naar de eredivisie. En tweede doelman bij PSV? Zou dat niet gewoon weer kunnen?", vraagt Elfrink zich af.

Afgelopen weekend mocht Zoet door een blessure van zijn concurrent tegen Parma (0-1 verlies) weer eens keepen bij Spezia. Hij deed het prima, kreeg dan ook lovende kritieken en geeft in gesprek met Elfrink aan dat de speeltijd naar meer smaakt: "Het was heerlijk om weer in actie te komen en ik voel me fit genoeg om week in week uit te keepen. Voor mijn gevoel is mijn carrière nog lang niet klaar en kan ik nog jaren van waarde zijn voor een club in binnen- of buitenland."

Met nog een contract voor een dik half jaar lijkt het erop dat Zoet komende winter of anders in de zomermaanden gaat vertrekken. Hij heeft al wel nagedacht over zijn toekomstige bestemming: "Het is niet zo dat ik per se terug naar Nederland wil, want een buitenlands avontuur zie ik ook nog zitten. Of ik hier in Italië blijf, is nog niet zeker. Ik wil in ieder geval duidelijkheid, als ik straks ergens een handtekening zet", klinkt het. Een terugkeer bij PSV, waar hij de huidige eerste keus Walter Benítez in principe voor zich zou moeten dulden, lijkt niet het meest waarschijnlijk maar sluit hij ook niet helemaal uit: "Een rol als eerste keeper is wat ik wel ambieer, omdat ik sportman ben en graag mijn bijdrage actief lever. Maar het kan ook anders lopen", aldus Zoet.