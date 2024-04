Veerman hekelt muzieksmaak teamgenoten op feestelijke avond: ‘In de bus pak ik gewoon de box’

is niet te spreken over de muziek die vaak in de PSV-kleedkamer opstaat. Vooral op een feestelijke avond zoals afgelopen donderdagavond, moeten volgens de middenvelder meer dansbare nummers te horen zijn.

PSV won donderdagavond met 0-8 van sc Heerenveen, waardoor het kampioenschap nu zo goed als zeker een feit is. Na de wedstrijd wil Veerman een feestje bouwen, maar moet hij de muziek van onder andere Johan Bakayoko en Olivier Boscagli aanhoren, zo vertelt hij tegen de NOS. De Belg en de Fransman spelen veelal Franse rap af.

Artikel gaat verder onder video

Het probleem zit hem voor Veerman vooral in de soort muziek die wordt opgezet. “Het probleem is een beetje dat ze tegenwoordig heel erg van rapmuziek houden. Of ja, dat is geen probleem hoor. Maar het is niet mijn smaak. En volgens mij krijg je er ook niet echt een feestje door.”

Joep Schreuder stelt de middenvelder van de aankomend landskampioen vervolgens een komische vraag: “Bakayoko of Boscagli, die kun je toch geen Jan Smit laten horen?” Veerman reageert vervolgens scherp: “Dat is waar, maar ik moet wel naar hun Franse rap luisteren. Ik laat ze nu in de bus hun gang gaan.” De 25-jarige middenvelder bedenkt zich echter gelijk. “Trouwens, in de bus pak ik gewoon de box.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Johan Bakayoko klopt daags na uitzending Studio Voetbal aan bij PSV-leiding

PSV-aanvaller Johan Bakayoko klopte begin februari aan bij de clubleiding na een uitspraak van technisch directeur Earnest Stewart in Studio Voetbal.