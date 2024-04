Johan Bakayoko klopt daags na uitzending Studio Voetbal aan bij PSV-leiding

PSV-aanvaller klopte begin februari aan bij de clubleiding na een uitspraak van technisch directeur Earnest Stewart in Studio Voetbal. Stewart was op zondag 4 februari te gast in het programma. Hij kreeg destijds de vraag of Bakayoko ook volgend seizoen nog speler is van PSV en sprak de verwachting uit dat de aanvaller in de zomer een transfer gaat maken. Die opmerking ging niet onopgemerkt aan Bakayoko voorbij en hij wilde dan ook weten of er iets speelde waarvan hij niet op de hoogte was.

PSV heeft het kampioenschap nog niet officieel binnen, maar het is een kwestie van tijd voordat de club zich voor het eerst sinds 2018 de beste van Nederland mag noemen. Met nog vier wedstrijden te gaan is de voorsprong op Feyenoord negen punten. In Eindhoven is de blik dan ook al voorzichtig gericht op het nieuwe seizoen. De grote vraag is wie van het huidige succeselftal volgend jaar nog wel én niet in Eindhoven speelt. Bakayoko lijkt een van de belangrijkste gegadigden om een goed seizoen te bekronen met een toptransfer.

De Belg werd begin vorig jaar al gelinkt aan een overgang naar Paris Saint-Germain en afgelopen zomer was er sprake van een verhuizing naar de Premier League. Zo ver kwam het toen nog niet, maar het lijkt heel gek te moeten lopen wil hij komende zomer géén transfer maken. Niet voor niks sprak Stewart ruim twee maanden geleden in Studio Voetbal al de verwachting uit dat Bakayoko na de zomer niet meer actief is in Eindhoven. Ibrahim Afellay denkt eveneens dat de linkspoot een stap gaat maken. “Je hebt natuurlijk Bakayoko, die afgelopen seizoen bijna een transfer had gemaakt en hij heeft zich natuurlijk fantastisch ontwikkeld. Hij gaat een EK spelen, dus hij is denk ik ook een speler die op de nominatie staat om te vertrekken”, zei Afellay zondagavond.

Jeroen Stekelenburg was de uitspraak van Stewart in februari niet vergeten. “Hij gaat weg toch? Dat heeft de technisch directeur volgens mij hier aan tafel gezegd. Die zei op de ja/nee-vragen dat Bakayoko weggaat”, zo herinnerde de verslaggever van de NOS zich nog. Schuin tegenover Stekelenburg zat Marcel Brands, de algemeen directeur van PSV. “Toen kwam Johan de volgende dag ook meteen van: weten jullie iets dat ik niet weet? Ja, hij kwam echt langs”, zo vertelde Brands, volgens wie er momenteel nog niks speelt rond Bakayoko. “Maar daar is twee keer PSG voor geweest. Als PSG in de zomer echt zal komen voor zo’n jongen, dan houden we dat niet tegen”, zo klonk het.

Bakayoko werd onlangs nog in verband gebracht met Borussia Dortmund. De Belg kwam dit seizoen 44 keer in actie voor PSV. Hij scoorde twaalf keer en verzorgde bovendien veertien assists.

