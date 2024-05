Willem II promoveert, Roda JC juicht te vroeg en wacht beslissend duel met FC Groningen

Willem II is zeker van promotie naar de Eredivisie. De Tilburgers speelden gelijk op bezoek bij FC Dordrecht (1-1), maar zijn door het puntverlies van FC Groningen zeker van een plek bij de bovenste twee. Ook Roda JC dacht na afloop van de overwinning op SC Cambuur (2-0) gepromoveerd te zijn, maar door een late gelijkmaker van Groningen kunnen de noorderlingen nog over de Limburgers heen.

FC Dordrecht - Willem II (1-1)

Willem II heeft zich vrijdagavond verzekerd van promotie naar de Eredivisie. De Tilburgers kwamen op bezoek bij FC Dordrecht in de eerste helft nog op een 1-0 achterstand na een treffer van Shiloh ’t Zand. Een kwartier voor tijd dachten de bezoekers orde op zaken te stellen vanaf de stip, maar Jeredy Hilterman miste het buitenkansje. In de blessuretijd kreeg Willem II toch loon naar werken en schoot Michael de Leeuw de gelijkmaker tegen de touwen. Door de resultaten op de andere velden zijn de Tilburgers met het gelijke spel zeker van een plek bij de bovenste twee. Daarmee keert Willem II na een jaar afwezigheid terug op het hoogste Nederlandse niveau.

Roda JC - SC Cambuur (2-0)

Artikel gaat verder onder video

Ook Roda JC hoopte vrijdagavond promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. De Limburgers kregen SC Cambuur op bezoek en kwamen ongeveer een half uur voor tijd op voorsprong via Sami Ouaissa. Tien minuten later besliste Vaclav Sejk het duel door de 2-0 binnen te schieten. Door de achterstand van FC Groningen dacht Roda daarmee een voorsprong van vier punten te hebben op de nummer drie, waarmee promotie zeker zou zijn. Fans van de Limburgers bestormden het veld om te vieren dat hun club terug was in de Eredivisie. Plots maakte FC Groningen gelijk op bezoek bij Telstar, waarmee Roda met nog één wedstrijd te spelen toch nog niet zeker is van promotie. De fans van de Limburgers dachten dat ze gepromoveerd waren, doordat de stadionspeaker had omgeroepen dat FC Groningen met 2-1 had verloren. Nadat deze de fout had hersteld, keerden de supporters terug naar de tribunes.

Krankzinnige taferelen: Roda-fans denken dat promotie binnen is en bestormen veld, maar dan blijkt de stadionspeaker een foutje te hebben gemaakt... 🫢#rodcam pic.twitter.com/BmDfhU01gU — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2024 Een belangrijke les vandaag in Kerkrade: begin pas met de pitch invasion op het moment dat je zeker weet dat je gaat promoveren😅



De supporters van Roda JC dachten dat hun ploeg was gepromoveerd naar de Eredivisie, tot er op een ander veld nog gescoord werd. pic.twitter.com/fil4HOFPKv — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 3, 2024

Telstar - FC Groningen (1-1)

FC Groningen leek de kans op directe promotie op bezoek bij Telstar compleet te verspelen. Al in de eerste minuut van het duel kwam de thuisploeg op voorsprong, waarna de noorderlingen moeite hadden het net te vinden. Diep in de blessuretijd was het Thom van Bergen die de bezoekers op gelijke hoogte zette, waarmee de Groningers het feestje in Kerkrade verpestten en ze nog altijd zicht houden op directe promotie. Daarvoor moet er in de laatste speelronde wel gewonnen worden van nummer twee Roda JC, dat een voorsprong van drie punten met een minder doelsaldo heeft.

Overige uitslagen

De Graafschap - Jong FC Utrecht 2-2

FC Den Bosch - FC Emmen 1-2

Helmond Sport - FC Eindhoven 2-0

Jong AZ - MVV Maastricht 2-3

Jong PSV - TOP Oss 4-1

NAC Breda - ADO Den Haag 2-2

VVV-Venlo - Jong Ajax 2-0