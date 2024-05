Bakayoko weet van welke speler Feyenoord-fans volgens seizoen gaan genieten: ‘Hoe hij die fakeshot doet, pff…’

is een groot fan van de skills van . De buitenspeler, die door Vitesse het afgelopen halfjaar gehuurd was, maakt komende zomer de overstap naar Feyenoord.

Tijdens de Cor Potcast worden passeerbewegingen van buitenspelers besproken. Nadat Bart Vriends, speler van Sparta Rotterdam, zijn lof had uitgesproken over de ‘akka panna’, een move waar bijvoorbeeld Abdelhak Nouri mensen mee voor schut zette, neemt Bakayoko het woord.

“Hoe heet die speler van Vitesse ook alweer? Anis Moussa. Hoe hij die fakeshot doet, pff… Hij geeft hem echt heel zuiver. Iedereen trapt er gewoon in. Dat vind ik echt heel mooi.” Vorige maand reageerde de buitenspeler van PSV op een video van ESPN, waarin Moussa ook verscheen. Bakayoko schreef simpelweg: “Wauw…”

Het vermaken van het publiek is voor de Belg van PSV erg belangrijk. “Voor mij is dat zelfs het belangrijkste in het voetbal. De reden dat ik met voetbal ben begonnen is om plezier te hebben. Ondertussen weet ik wel dat ik ook rendement moet hebben, want daar kijken mensen naar. Als je mooie acties maakt, maar je levert geen goals en assist, dan draai je een dramatisch seizoen. Ergens is dat wel jammer.” Moussa staat tot nog toe niet bekend om zijn rendement. Dit seizoen maakte hij twee goals en gaf hij twee assists in een, toegegeven, moeizaam draaiend Vitesse.

