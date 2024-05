Peter Bosz gelinkt aan Europese grootmacht: ‘Eén van de mooiste clubs ter wereld’

Peter Bosz wordt maandagavond in het televisieprogramma Voetbalpraat van ESPN naar voren geschoven als kandidaat voor het hoofdtrainerschap bij Bayern München. De Duitse recordkampioen heeft nog altijd geen trainer voor volgend seizoen.

Bayern neemt na dit seizoen afscheid van Thomas Tuchel, waardoor de positie van hoofdtrainer vrijkomt bij de grootmacht. Vincent Schildkamp noemt Bosz na het succesjaar met PSV als optie voor Bayern. “Bayern München heeft nog altijd geen trainer. Bosz heeft gezegd dat hij in principe na PSV niets anders meer gaat doen, maar als Bayern komt zal hij, vermoed ik, toch geen nee zeggen”, stelt de journalist maandagavond bij ESPN.

“Er zijn heel veel mensen die nee hebben gezegd tegen Bayern”, reageert analist Kenneth Perez, refererend aan een groot aantal trainers dat reeds bedankte voor de job. Onder anderen Julian Nagelsmann, Oliver Glasner en Ralf Rangnick werden benaderd door Bayern, maar gingen niet in op de avances. “Dat vind ik best wel verwonderlijk, want het lijkt me toch heerlijk om bij Bayern te werken”, zegt Perez.

“Het is één van de mooiste clubs van de wereld om te werken”, reageert Schildkamp weer. Journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost vraagt zich af of Bayern bij Bosz zal uitkomen. Schildkamp sluit dat niet uit. “Hij heeft ervaring in de Bundesliga, bij Bayer Leverkusen en Borussia Dortmund. Hij heeft het zeker bij Leverkusen in het begin heel behoorlijk gedaan”, aldus Schildkamp.

Peter Bosz viel tijdens het interview na het kampioenschap van PSV even stil.