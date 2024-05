Bosz barst na interview in huilen uit: 'Ik mis hem, hij zit nu thuis'

Peter Bosz viel tijdens het interview na het kampioenschap van PSV even stil. De trainer zei Hendrie Krüzen, zijn voormalige assistent, te missen.

“Het klinkt heel stom, maar degene die ik mis, is Hendrie”, zei Bosz tegen ESPN. “Die hoort hier bij te zijn. Hendrie is m’n maatje. We hebben 23 jaar samen opgetrokken, we hebben samen geschaafd aan dit systeem. Dan zit hij thuis. Daar baal ik van.”

Bosz keek naar achteren, viel een poos stil en bevestigde knikkend dat hij geraakt was door de absentie van Krüzen. “Ik heb hem vanochtend geappt dat dit ook zijn landstitel is. Hij stuurde een hartje terug.”

Bosz gebaarde zelf dat hij het interview wilde beëindigen en werd omhelsd door perschef Sanne Clements, terwijl hij tegen de tranen vocht. Bosz werkte bij Heracles Almelo, Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon samen met Krüzen, maar niet bij PSV.

Krüzen zag het niet zitten om bij PSV aan de slag te gaan. "Of er een reden dat Hendrie Krüzen niet is meegegaan naar PSV? Ja, hij wil niet", zei Bosz tijdens zijn presentatie als trainer, afgelopen zomer. Krüzen is sinds 2022 assistent-trainer bij Heracles Almelo. "Hij is bij Lyon weggegaan en is naar Heracles Almelo gegaan. Hij heeft me ook uitgelegd waarom hij vertrok." Krüzen zei zelf over zijn vertrek bij Lyon dat hij niet gelukkig was, omdat hij de Franse taal niet onder de knie kreeg en daarom niet goed kon communiceren met de spelers.

