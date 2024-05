PEC-smaakmaker in belangstelling Twente, Utrecht én 'clubs uit traditionele top-drie'

PEC Zwolle-smaakmaker staat voor een fraaie transfer binnen de Nederlandse Eredivisie. De 29-jarige Deen beschikt over een aflopend contract bij De Blauwvingers en mag zich naast de al bekende interesse van FC Twente ook verheugen in de belangstelling van zowel FC Utrecht als 'clubs uit traditionele top-drie'; Ajax, Feyenoord en PSV.

Dat zegt Namli's zaakwaarnemer Revien Kanhai in een interview met Voetbal International. "Younes is inderdaad onder meer in beeld bij FC Utrecht en FC Twente", laat Kanhai optekenen tegenover het weekblad. "Maar zo zijn er nog wel meer clubs in binnen- en buitenland waarmee we in contact zijn", vervolgt de belangenbehartiger.

"Younes staat ook op de radar bij clubs uit de traditionele top-drie van de Eredivisie", onthult Kanhai namelijk. De komende tijd zal de aanvallende middenvelder de opties op een rij zetten en de knoop doorhakken over zijn sportieve toekomst: "Younes zelf is er in ieder geval op gebrand zich bij een grotere club te bewijzen. Het allerliefst op het hoogste niveau. Hij wil bewijzen dat hij de ervaring, de kwaliteiten en het vertrouwen heeft om ook in de top van Nederland te kunnen spelen."

Namli verkaste afgelopen zomer transfervrij van Sparta Rotterdam naar PEC en is bezig aan zijn tweede periode bij de Overijsselse club, waar hij eerder tussen 2017 en 2019 onder contract stond. De Deen verdiende er een transfer naar het Russische FK Krasnodar, maar werd door die club achtereenvolgens aan het Amerikaanse Colorado Rapids en Sparta verhuurd, alvorens een definitieve overstap naar Het Kasteel te maken in de zomer van 2022. Afgelopen seizoen kwam Namli tot 31 wedstrijden namens PEC in alle competities, waarin hij vier keer scoorde en acht assists achter zijn naam verzamelde.

