PEC Zwolle moet vrezen voor vertrek volgende sterkhouder: FC Utrecht wil zaken doen

PEC moet serieus vrezen dat komende zondag tegen FC Twente zijn laatste wedstrijd speelt in dienst van de Zwollenaren. De smaakmaker heeft bij de clubleiding aangegeven graag een nieuwe stap te willen maken en kan dat doen binnen de Eredivisie. Volgens het Algemeen Dagblad en de Stentor hoopt FC Utrecht de linkspoot na dit seizoen transfervrij binnen te halen.

Namli keerde afgelopen zomer terug bij PEC. De rechtsbuiten had die club in de zomer van 2019 nog twee miljoen euro opgeleverd met een transfer naar Krasnodar. Na een avontuur bij Colorado in de Verenigde Staten keerde hij in de zomer van 2022 bij Sparta Rotterdam terug op de Nederlandse velden, alvorens een jaar later zijn rentree te maken in Zwolle. Met vier doelpunten en acht assists in 29 wedstrijden heeft Namli een belangrijk aandeel in de promotie van PEC Zwolle.

De Zwollenaren hopen Namli langer binnenboord te houden, maar moeten vrezen voor een vertrek van de sterkhouder. Hij is in het bezit van een aflopend contract. Namli heeft weliswaar zelf de optie om zijn verbintenis met een jaar te verlengen, maar heeft bij de clubleiding al aangegeven een stap hogerop te willen maken. FC Utrecht biedt hem de mogelijkheid. Ron Jans, trainer van de huidige nummer zes van de Eredivisie, is fan van Namli. “Hij kan natuurlijk geweldig voetballen, voetbalt heel makkelijk. Ik ben gecharmeerd van hem, dat is duidelijk”, wordt Jans geciteerd. De oefenmeester wil echter niet bevestigen dat FC Utrecht al contact heeft gehad met de voetballer.

Namli speelde in twee periodes vooralsnog 102 wedstrijden voor PEC Zwolle, goed voor vijftien doelpunten en 24 assists. Mocht Namli vertrekken, dan is hij de zoveelste sterkhouder die na dit seizoen de deur van het MAC3PARK achter zich dichttrekt. PEC neemt zondag sowieso afscheid van Bram van Polen (gaat stoppen), Sam Kersten (sc Heerenveen), Zico Buurmeester (gehuurd van AZ) en Lennart Thy (Azië). Het vertrek van laatstgenoemde werd vrijdag bekend. Thy had in Zwolle nog een contract voor één seizoen, maar PEC ontving een aanbieding die voor de club simpelweg niet te weigeren is.

