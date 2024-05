PEC Zwolle neemt afscheid van topscorer: ‘Transfersom niet te weigeren voor ons’

speelt komende zondag tegen FC Twente zijn laatste wedstrijd voor PEC Zwolle. De Duitser vertrekt in de zomer naar een Aziatische club. Thy was in Zwolle nog in het bezit van een contract tot medio 2025, maar volgens de clubleiding was de transfersom vanuit Azië ‘niet te weigeren’ voor PEC.

De Zwollenaren namen Thy in de zomer van 2022 transfervrij over van Sparta Rotterdam. Het is een gelukkig huwelijk geworden. Thy had vorig seizoen me 23 doelpunten en zes assists in 36 wedstrijden al een behoorlijk aandeel in de promotie van PEC naar de Eredivisie en ook in de huidige jaargang is hij uitstekend op dreef. Na 31 wedstrijden staat de teller op dertien doelpunten en twee assists. Thy hoopt zijn periode in Zwolle zondag af te sluiten met een overwinning op FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Het duel met de Tukkers zal dus niet enkel in het teken staan van het afscheid van icoon Bram van Polen. Naast de routinier nemen ook onder meer Sam Kersten (vertrekt naar sc Heerenveen) en dus Thy uit Zwolle. De Duitser was niet te behouden voor de club. “Lennart had nog een contract voor een jaar, maar de transfersom die vanuit deze Aziatische club wordt overgemaakt is niet te weigeren voor ons als club”, vertelt technisch manager Mark Coonen op de clubsite. “Daarnaast wilde Lennart nog heel graag één keer een buitenlands avontuur aangaan. Ik wil hem namens iedereen binnen de club bedanken voor zijn tomeloze inzet en doelpunten en wens hem veel geluk bij zijn nieuwe club.”

Thy beschrijft zijn verhuizing naar Azië als ‘een mooie laatste kans om in een ver land het avontuur aan te gaan’. “Ik verlaat PEC Zwolle echter wel met gemengde gevoelens, want ik heb hier de afgelopen twee seizoenen echt mooie dingen meegemaakt. Ik ben blij dat PEC Zwolle er een hele goede transfersom aan overhoudt en dat ik zondag dus ook afscheid kan nemen van het geweldige publiek hier, wat voor mij echt als familie is gaan voelen.”

Voor altijd familie 💙

Succes, Lenny#peczwolle — PEC Zwolle (@PECZwolle) May 17, 2024

