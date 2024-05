KNVB geeft Bas Nijhuis pikante aanstelling in laatste speelronde Eredivisie

De KNVB heeft scheidsrechter Bas Nijhuis aangesteld als arbiter van het duel tussen AZ en FC Utrecht. Dit kan met recht een pikante aanstelling worden genoemd, want de arbiter is geboren en getogen in Enschede en mag om die reden geen wedstrijden van FC Twente fluiten.

Des te opmerkelijker is het dat de leidsman nu wel een wedstrijd van een directe concurrent mag fluiten. AZ is momenteel met FC Twente verwikkeld in een felle strijd om de derde plaats, die recht geeft op een ticket in de voorronde van de Champions League. De Enschedese club heeft die derde plaats momenteel in handen met 66 punten, AZ heeft er twee minder. Het doelsaldo van de beide clubs is ook bijna gelijk (+32 om +31). Beide ploegen hebben 67 doelpunten gemaakt, alleen AZ heeft met 36 tegendoelpunten één treffer meer moeten incasseren dan FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

Nijhuis wordt in Alkmaar geassisteerd door de grensrechters Charles Schaap en Freek Vandeursen, terwijl Jochem Kamphuis bij deze wedstrijd zal fungeren als VAR. Concurrent FC Twente gaat komende zondag tegelijkertijd op bezoek bij PEC Zwolle. Deze wedstrijd staat onder leiding van Dennis Higler, terwijl Clay Ruperti de VAR van dienst is.

