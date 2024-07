‘Schots voetbal is niks voor Lammers, hij komt veel beter tot zijn recht in Nederland’

Michael Mols verwacht dat gaat slagen bij FC Twente. De Enschedeërs hebben de spits zo goed als binnen en leggen hem voor drie seizoenen vast. Volgens Mols heeft de nummer drie van afgelopen seizoen daarmee een erg goede speler binnengehaald.

“Met zijn techniek, creativiteit en het vermogen om kansen te creëren, is hij een speler die heel goed past bij de manier hoe Twente momenteel speelt”, stelt Mols, die zelf tussen 1993 en 1996 uitkwam voor de Tukkers, in gesprek met ESPN. “Ik vergelijk hem een beetje met mezelf van vroeger. Hij wil zichzelf altijd eerst vrijspelen voordat hij op doel schiet. Soms moet hij gewoon sneller schieten.” Waar dat bij de oud-voetballer uiteindelijk lukte, hoopt hij dat Lammers hier ook in weet te slagen. “Later kreeg ik van mijn trainer Ronald Spelbos de opbouwende kritiek dat ik doelgerichter moest zijn, sneller schieten. Dat is iets wat ook Lammers aan zijn spel kan toevoegen, waardoor hij een nog betere spits wordt.”

Artikel gaat verder onder video

Afgelopen seizoenshelft werd Lammers door Rangers FC verhuurd aan FC Utrecht, twee clubs waar Mols ook voor speelde. “Ik weet niet hoe ver Utrecht voor hem wilde gaan. Maar geld moet nooit de drijfveer zijn in mijn ogen. Het sportieve plaatje is veel belangrijker”, legt hij uit over de mislukte poging van de Domstedelingen om de spits binnenboord te houden. “Volgens mij had Lammers het ook heel goed naar zijn zin bij Utrecht, maar ik denk dat hij Twente gewoon ziet als positieverbetering op sportief vlak.”

Lammers maakte afgelopen zomer de overstap naar Schotland, maar wist daar uiteindelijk niet te slagen. “Ik vind dat jammer. In mijn tijd had ik spelers om me heen die mij ondersteunden, dat heeft hij niet gehad. Het was voor hem dus een stuk moeilijker.” Twente hoeft zich geen zorgen te maken over het feit dat Lammers niet uit de verf kwam bij Rangers. “Het Schotse voetbal is gewoon niks voor hem. Hij komt veel beter tot zijn recht in Nederland, dat hebben we nu weer kunnen zien bij Utrecht. En Twente is dan weer een stapje hogerop”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lijnders ziet ‘lastige’ loting voor Red Bull Salzburg en deelt complimenten uit aan FC Twente

Red Bull Salzburg-trainer Pepijn Lijnders reageert op de loting tegen FC Twente in de derde voorronde van de Champions League.