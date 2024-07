Twente zo goed als akkoord over Lammers, oud-Eredivisie-speler vertrekt naar Rangers

wordt de nieuwe spits van FC Twente. De Enschedeërs zijn zo goed als tot een akkoord gekomen met Rangers FC over zijn transfer, zo weet Voetbal International. De aanvaller tekent een contract voor drie seizoenen in de Grolsch Veste. De Schotten hebben zelf met Vaclav Cerny een nieuwe aanvallende aanwinst binnengehaald.

Waar het in eerste instantie niet duidelijk was of Twente voor een huur- of koopdeal zou gaan met Lammers, blijkt dat het laatste het geval is. De nummer drie van afgelopen seizoen is er zo goed als uit met Rangers en zal een bedrag van 2,5 miljoen euro overmaken naar Schotland. Middels bonussen kan dat bedrag nog fors oplopen.

Lammers maakte in de zomer van 2023 de overstap van Atalanta naar Rangers, maar wist daar geen onuitwisbare indruk achter te laten. Daarop besloten de Schotten hem in januari te verhuren aan FC Utrecht, dat hem graag langer had behouden. Uiteindelijk wisten de Utrechters niet aan de eisen van Lammers en Rangers te voldoen, waardoor het een overstap naar FC Twente is geworden.

Tegenover het vertrek van Lammers staat de komst van een andere speler met een verleden in de Eredivisie. Rangers maakt vrijdagmiddag namelijk bekend dat voormalig Ajax-, Utrecht- en Twente-speler Cerny het komende seizoen wordt gehuurd van VfL Wolfsburg. Die overgang hing al in de lucht, aangezien de Tsjech en zijn vader de Schotse topclub beiden zijn gaan volgen op Instagram.

