Cerny lijkt één jaar na vertrek bij Twente nieuwe club te verklappen op Instagram

Vacláv Cerny lijkt op Instagram te verklappen dat hij deze zomer opnieuw van club gaat wisselen. De Tsjechische aanvaller verkaste vorig jaar van FC Twente naar VfL Wolfsburg, dat acht miljoen euro voor hem neertelde. Zowel Cerny als zijn vader is kortgeleden echter begonnen Rangers FC te volgen op Instagram, volgens Schotse media én supporters van de club een teken aan de wand dat een overstap nabij is.

Cerny werd op jonge leeftijd door Ajax naar Nederland gehaald, maar wist niet definitief door te breken in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Na een verhuur aan FC Utrecht lijfde Twente de aanvaller in de zomer van 2021 in. In twee seizoenen zou de Tsjech uiteindelijk 78 wedstrijden in Enschedese dienst spelen. In het seizoen 2022/23 was Cerny betrokken bij liefst 24 doelpunten in de Eredivisie (dertien goals, elf assists), waarmee hij zijn fraaie overstap naar Wolfsburg verdiende.

Bij de Bundesliga-club tekende Cerny een contract tot medio 2027, maar slaagde hij er niet in een vaste basisplaats te veroveren. Desondanks kwam Cerny in alle competities tot 25 wedstrijden (vijf goals, één assist) namens Wolfsburg. Het bleek voldoende voor een plek in de Tsjechische EK-selectie, al kwam Cerny op het eindtoernooi in Duitsland alleen in de tweede poulewedstrijd tegen Georgië (1-1) binnen de lijnen.

Dat Cerny én zijn vader kortgeleden Rangers zijn gaan volgen op Instagram, is volgens Schotse media een teken dat een overstap naar Glasgow aan de orde is. De topclub stelde eerder deze zomer Andries Ulderink aan als assistent-trainer. De 54-jarige Nederlander kent Cerny uit zijn periode als assistent van Ron Jans bij Twente. In de Grolsch Veste speelde de Tsjech bovendien samen met Rangers-spits Danilo. De supporters van Rangers zien Cerny in ieder geval graag komen, alleen al omdat hij op achttienjarige leeftijd namens Ajax scoorde tegen aartsrivaal Celtic in de Europa League.

