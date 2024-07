Fortuna-aanwinst wist niet wie ploeggenoten waren: ‘Even opgezocht hoe iedereen heet’

Matthijs Branderhorst is erg blij met zijn tijdelijke overstap van FC Utrecht naar Fortuna Sittard. Toch had de sluitpost voorafgaand aan de overstap geen idee met wie hij samen zou gaan spelen in Limburg, zo vertelt hij aan ESPN.

In de zomer van 2023 maakte Branderhorst de overstap van NEC naar FC Utrecht, waar hij hoopte eerste keeper te worden. Doordat de Domstedelingen later in de zomer Vasilios Barkas terughaalden, raakte de doelman ook bij zijn nieuwe club op het tweede plan. De nummer zeven van afgelopen seizoen besloot hem daarom na een seizoen op de bank uit te huren aan Fortuna Sittard, waar hij donderdag al zijn debuut voor maakte.

“Dat is wel gek inderdaad”, vertelt Branderhorst aan ESPN na zijn debuut, dat hij maakte voor hij officieel was gepresenteerd. “Je moet je altijd flexibel opstellen. Ik heb gisterenavond heel even gekeken van oké, wie is wie en hoe heet iedereen? Even op Transfermarkt.nl kijken. Even opgezocht welke spelers er nu zitten bij Fortuna Sittard. En ja, dat helpt je toch.”

Volgens de doelman is zijn tijdelijke vertrek uit Utrecht het beste. “Ik was denk ik heel duidelijk op zoek naar speelminuten. Ik wist bij Utrecht dat ze me heel graag daar wilden houden, maar dat de kans op speelminuten erg klein was. Toen heb ik gewoon aangeven dat ik wil graag spelen. En dat ik de kans wil hebben om dat ergens anders te doen, als dat niet bij FC Utrecht gaat.” Toen bleek dat Barkas zou blijven, besloot Branderhorst te vertrekken. “Ik ben blij dat ik er nu op deze manier met Utrecht uit ben gekomen, om eigenlijk het beste voor beide te creëren.”

