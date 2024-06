'Atlético gaat vol voor Feyenoord-steunpilaar zodra komst Spaans international is afgerond'

Atlético Madrid is van plan zich bij Feyenoord te melden om verdediger over te nemen, zo meldt de Spaanse krant Marca. De Slowaak, die in De Kuip nog vastligt tot medio 2028, is het belangrijkste transferdoelwit zodra de Rojiblancos de komst van hebben afgerond.

Hancko moet in de selectie van trainer Diego Simeone de vervanger van Mario Hermoso worden, zo weet bovengenoemde krant. De flamboyante Argentijn kiest doorgaans voor een systeem met drie centrale verdedigers, die hij dubbel bezet wil hebben. Met Reinildo, José Maria Giménez, Axel Witsel en César Azpilicueta heeft de club er voor volgend seizoen vier onder contract staan, waardoor twee aanwinsten nodig zijn om aan de wens van de trainer te voldoen.

Le Normand moet dus de eerste defensieve versterking worden worden. Volgens Marca wordt de overstap van de Spaans international, gisteren nog basisspeler in het eerste EK-duel met Kroatië, vanuit Real Sociedad 'de komende dagen' afgerond. Daarna richt Atlético de pijlen dus op Hancko. De door Feyenoord verlangde transfersom zou voor de Madrileense club geen probleem moeten vormen.

Hancko werd in de zomer van 2021 door Feyenoord overgenomen van Sparta Praag, dat ruim acht miljoen euro ontving voor de Slowaaks international. Sindsdien speelde de 26-jarige verdediger 93 wedstrijden voor de Stadionclub, waarin hij elf keer scoorde. Met Feyenoord legde hij in het seizoen 2022/23 beslag op de landstitel en veroverde hij een jaar later de KNVB Beker.

