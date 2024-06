Verweij geeft Feyenoord transferadvies: ‘Die zou ik nooit voor dat bedrag laten vertrekken’

Feyenoord moet niet laten gaan voor een bedrag van twaalf miljoen euro, zo vindt Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf is van mening dat je hem voor dat bedrag beter kunt behouden.

“Ze hebben nu natuurlijk die Hadj (Anis Hadj-Moussa, red.) gekocht”, begint Valentijn Driessen wanneer de transfer van Stengs aan bod komt in de podcast Kick-off van De Telegraaf. “Je hebt in feite al een vervanger gehaald, alleen de bedoeling was om die langzaam te brengen. Dan kun je dat beter achter Stengs doen. Maar als er zoveel geld wordt geboden voor iemand die je relatief goedkoop hebt binnengehaald, kan ik me voorstellen dat je uit bedrijfsmatig oogpunt ja zegt, omdat je binnen je selectie en ook nog wel spelers haalt waarvan je denkt dat je het op kunt vangen. Maar dat is natuurlijk de vraag. Je moet er niet veel zwakker van worden. Het is wel een van de weinige creatieve spelers bij Feyenoord die je heel hard nodig had na het vertrek van Kökçü. Een heel ander type speler, maar wel creativiteit.”

Volgens Verweij moet Feyenoord Stengs absoluut niet verkopen voor een bedrag van twaalf miljoen euro. “Als je een speler hebt die zo dicht tegen het Nederlands elftal aan zit, zou ik die nooit voor twaalf miljoen euro laten vertrekken. Tegen Gibraltar speelde hij en scoorde hij drie keer en voor hetzelfde geld had Koeman Stengs wel opgeroepen als één van de vervangers. Volgens mij hebben ze zes of zeven voor hem betaald. Als je een speler als Stengs hebt, en ik vind dat echt een prima voetballer, die zou ik echt niet zo laten gaan.”

Vrijdagavond kwam naar buiten dat Lazio verwacht Stengs voor twaalf miljoen euro los te kunnen weken bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder kwam afgelopen zomer voor een bedrag van zo’n zes miljoen euro over van OGC Nice. In 43 duels voor de Rotterdammers kwam de aanvallende middenvelder tot acht doelpunten en leverde hij achttien assists.

