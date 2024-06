'Bod van 12 miljoen euro moet Feyenoord overtuigen na één jaar afscheid te nemen van steunpilaar'

SS Lazio verwacht dat een bod van twaalf miljoen euro voldoende moet zijn om deze zomer los te weken bij Feyenoord. Bij de Italiaanse club moet de aanvallende middenvelder de opvolger worden van de Spanjaard Luis Alberto, die de Italiaanse hoofdstad na acht seizoenen inruilt voor een avontuur in Qatar.

In de Italiaanse media wordt Stengs de afgelopen dagen veelvuldig in verband gebracht met Lazio, afgelopen seizoen nog een van de tegenstanders van Feyenoord in de groepsfase van de Champions League. De aanvallende middenvelder heeft een prima debuutjaar in De Kuip achter de rug. Nadat de oud-speler van AZ voor zo'n zes miljoen euro was overgenomen van OGC Nice kwam hij in alle competities tot 43 wedstrijden, waarin hij acht keer scoorde en ook nog eens achttien assists leverde.

Waar in eerste instantie nog werd uitgegaan van een prijskaartje van rond de 20 miljoen euro, zou Lazio er inmiddels van overtuigd zijn dat een bod van twaalf miljoen voldoende is om het tot medio 2027 doorlopende contract van Stengs af te kopen. Dat zou door bonussen overigens nog wel verder op kunnen lopen, schrijft Football Italia op gezag van journalist Alfredo Pedulla (Sportitalia).

Isaksen

Pedulla bevestigt dat Feyenoord nog altijd gecharmeerd is van Lazio-speler Gustav Isaksen, die in het verleden meerdere stages afwerkte in Rotterdam en sinds de zomer van 2023 onder contract staat in de Italiaanse hoofdstad. Volgens de journalist is er echter 'voorlopig geen sprake van' dat de Deen als ruilmiddel wordt ingezet bij de transfer van Stengs.

