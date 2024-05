Vertrek aanstaande: Feyenoord weet nu al zeker dat doelman De Kuip sowieso verlaat

of zal Feyenoord deze zomer gaan verlaten, zo meldt journalist Martijn Krabbendam van Voetbal International woensdagavond. Alle twee de keepers willen volgend seizoen graag eerste doelman zijn, waardoor de nieuwe coach van de Rotterdammers wat dat betreft een ingrijpende beslissing zal gaan nemen. Daarnaast zal Lutsharel Geertruida, voor wie nu nog geen concrete interesse lijkt te zijn, Feyenoord ook verlaten.

Krabbendam verwacht dat er veel gaat veranderen bij Feyenoord. Er zullen spelers vanwege goede prestaties in het afgelopen seizoen onder trainer Arne Slot worden verkocht, maar ook ontevreden spelers zullen De Kuip mogelijk achter zich laten. Een van die ontevreden spelers zal volgend seizoen Bijlow of Wellenreuther zijn. Allebei de doelmannen willen komend seizoen eerste doelman zijn bij de nummer twee van de Eredivisie, maar dat is niet mogelijk. Het betekent dat er hoe dan ook wat gaat veranderen in het keepersgilde van Feyenoord, zo stelt Krabbendam.

"Er vertrekt sowieso één keeper", maakt Krabbendam duidelijk in een analyse over de transferzomer die de Rotterdamse club tegemoet gaat. "Justin Bijlow, of Timon Wellenreuther willen allebei de eerste man zijn", legt de journalist uit. De Feyenoord-watcher verwacht dat er meer spelers zullen vertrekken: "Lutsharel Geertruida zal gaan, nu hij zijn contract niet heeft verlengd en Feyenoord deze zomer nog een transfersom kan vragen. Santiago Giménez laat Feyenoord vrijwel zeker achter zich en wie weet hoe de carrousel vervolgens verder zal gaan draaien bij de bekerwinnaar."

Krabbendam schrijft daarnaast dat Paris Saint-Germain eerde al informeerde naar Dávid Hancko en dat Mats Wieffer in de winterstop in de belangstelling van Atlético Madrid stond, zoals bekend is. Het betekent dat Dennis te Kloese, naast het vertrek van één doelman, rekening moet houden met het verliezen van meerdere sterkhouders in Rotterdam-Zuid.

