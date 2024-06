NOS slaat de plank volledig mis met liedje over Oranje: ‘Dit is te erg voor woorden. Schaam je kapot!’

Jaap Reesema was zondagavond te gast bij Studio Fußball, de EK-talkshow van de NOS. De zanger kreeg de opdracht om een liedje te maken over de overwinning van het Nederlands elftal tegen Polen, en verzon een tekst op het liedje Hou me vast van Volumia. Kijkers van het programma reageren sprakeloos op de gebeurtenis.

Tijdens de wedstrijd tussen Engeland en Servië (1-0) ging het opvallenderwijs ook al over Reesema. De zanger was in minuut 58 plotseling te horen, terwijl de wedstrijd zich gewoon afspeelde. Het commentaar was daardoor niet meer te horen. Ná de wedstrijd krijgt Reesema dus opnieuw de ogen naar zich gericht. Op X vinden mensen dat de NOS de plank volledig misslaat met het liedje over Oranje.

Nu Jaap Reesema gezongen heeft in studio Fussbal kunnen we het wel vergeten..#ek — Remco Kapper (@ReMcOkA77) June 16, 2024

