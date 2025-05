Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Van Persie voert één wijziging door tegen PSV

Feyenoord-trainer Robin van Persie voert één wijziging door in zijn basisopstelling voor de topper tegen PSV. Gernot Trauner, tegen Heracles Almelo nog geschorst vanwege zijn vijfde gele kaart van het seizoen, keert terug in de basiself. Dit gaat ten koste van Thomas Beelen.

Er is voor Feyenoord nog alles om te spelen in de laatste drie speelronden van de Eredivisie. Momenteel bezetten de Rotterdammers de derde plaats in de Eredivisie met 65 punten. Van Persie en de zijnen jagen nog volop op nummer twee PSV, dat 70 punten heeft. Bij een overwinning komende zondag wordt dat verschil slechts twee punten. Ook zal Feyenoord nog met een schuin oog achterom moeten kijken, aangezien FC Utrechts slechts drie punten minder heeft.

In de eigen Kuip kan Feyenoord zondag dus uitstekende zaken doen in een rechtstreeks duel met concurrent PSV. Van Persie zal in eigen huis waarschijnlijk aantreden met één wijziging: Trauner keert na een wedstrijd schorsing terug in de basis. Daarmee wordt Beelen weer naar de bank verwezen. De Oostenrijker zal achterin vergezeld worden door Givairo Read, Dávid Hancko en Hugo Bueno. Op doel staat nog altijd Timon Wellenreuther.

Op het middenveld is de verwachting dat Van Persie ook geen redenen ziet voor wijzigingen. Hij houdt vast aan het middenveld met Jakub Moder, In-Beom Hwang en Antoni Milambo. Voorin kiest de oefenmeester, die sinds zijn aanstelling bij Feyenoord in de Eredivisie nog altijd ongeslagen is, voor het trio Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda en Igor Paixão.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Moder, Milambo, Hwang; Hadj Moussa, Ueda, Paixão.

Het duel tussen Feyenoord en PSV begint zondagmiddag om 14.30 uur.

Wat verwacht jij van de topper tussen Feyenoord en PSV? Laden... 62.3% Winst Feyenoord 9.1% Een gelijkspel 28.6% Winst PSV 77 stemmen

