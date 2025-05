Van Persie komt met duidelijke reactie op geruchten over Hancko

Feyenoord-trainer Robin van Persie maakt zich in aanloop naar de topper tegen PSV 'nul zorgen' om aanvoerder . De Feyenoord-verdediger stond deze week ineens volop in de belangstelling nadat er geruchten de wereld inkwamen over een mogelijke transfer naar het Saudische Al-Nassr, de club van Cristiano Ronaldo.

Het Algemeen Dagblad maandagavond dat Al-Nassr een 'megabedrag' zou overhebben voor de komst van Hancko, die bezig is aan zijn derde seizoen in Rotterdamse dienst. Het clubrecord van Santiago Giménez, die afgelopen winter voor 32,5 miljoen euro naar AC Milan verkast, zou daarbij zelfs kunnen sneuvelen. Ook voor Hancko zelf zou een vorsteliljk salaris klaarliggen bij de werkgever van Cristiano Ronaldo. Buiten de Saudi's zouden ook Chelsea, West Ham United en Atlético Madrid deze zomer werk willen maken van de komst van Hancko, zo wist clubwatcher Martijn Krabbendam van Voetbal International eerder al te melden.

Daarop stond de telefoon van Hancko roodgloeiend en de Feyenoord-verdediger reageerde ontwijkend op de geruchten. "Op dit moment ga ik daar geen commentaar op geven", sprak Hancko op het trainingsveld van Feyenoord. "Voor mij is het nu het belangrijkste om het seizoen met Feyenoord goed af te sluiten. Dit soort zaken maakt het niet makkelijker voor mij, maar het enige wat ik nu wil is de laatste drie wedstrijden met Feyenoord winnen", aldus de verdediger.

Van Persie heeft het interview van Hancko ook gezien en looft de aanvoerder van zijn ploeg. "Daarin omschrijf hij het denk ik hartstikke goed. Hij gaf op een hele open manier aan wat het met hem deed", vertelt de oefenmeester op de persconferentie. "Ik kan me vanuit zijn oogpunt voorstellen, ook omdat je in een hele belangrijke laatste week zit, dat je je focus daarop hebt."

Van Persie lyrisch over Hancko

"Dávid is een op en top prof, in alles. Iedere dag weer. Daar maak ik me nul zorgen om. Ik heb niets aan hem gemerkt. Dávid is een voorbeeld voor iedere speler. Hoe hij zijn vak beleeft, hoe hij iedere dag het maximale uit zichzelf en de mensen om hem heen haalt en hoe hij iedere dag openstaat om weer beter te worden. Hij is in alles gewoon echt heel erg goed", komt Van Persie superlatieven tekort voor Hancko.

Van Persie hoopt op langer verblijf Hancko

Van Persie hoopt, tegen beter weten in, dat Hancko nog lang bij Feyenoord zal spelen. “Alleen je moet ook reëel zijn dat er ergens een keer een moment zal komen. Dan denk ik dat Dávid overal kan spelen. Bij elke club. Dat laat hij iedere dag en iedere wedstrijd zien. Mocht het zo zijn dat hij een transfer gaat maken, dan gaan we hem heel erg missen”, besluit hij.

