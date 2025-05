Van Persie lacht om opvallende nieuwkomer op Feyenoord-persconferentie: 'Misschien wil je dat niet horen, maar...'

Robin van Persie mocht vrijdagmiddag een opvallend nieuw gezicht verwelkomen op de persconferentie van Feyenoord. De Amsterdamse stadszender AT5 was bij hoge uitzondering namelijk afgereisd naar Rotterdam omdat Ajax, afhankelijk van het resultaat van de topper tussen Feyenoord en PSV (14.30 uur), mogelijk zondag al landskampioen kan worden.

"Ik ben van AT5, een beetje het Rijnmond van Amsterdam. Ik weet niet of je ons kent?", begint de AT5-verslaggever tegen Van Persie, die daarop grijnzend moet toegeven dat hij niet zeker weet of hij ooit een interview aan de Amsterdamse zender heeft gegeven. De journalist legt vervolgens uit dat hij opduikt in Rotterdam omdat een overwinning van Feyenoord op PSV zou betekenen dat Ajax, dat pas om 16.45 uur speelt, bij winst op NEC zeker is van de 37ste landstitel. "Oh, is dat de reden? Nou, welkom!", lacht Van Persie.

"Heel Amsterdam wil het weten: wat is het gevoel in Rotterdam? Gaan jullie winnen van PSV?", krijgt Van Persie vervolgens voor zijn voeten geworpen. "Nou ja, wat ik net ook al aangaf... Misschien wil je dat niet horen, maar wij zijn niet bezig met Ajax. Nee, totaal niet. Wij zijn echt volledig bezig met Feyenoord en die wedstrijd winnen op zondag. Ons gevoel? Dat is heel goed, echt heel goed. Maar dat is het wel vaker bij mij, hoor", aldus een nog steeds breed lachende Van Persie.

"Had je ooit verwacht dat heel Amsterdam blij met jou zou zijn in je carrière, dat heel Amsterdam zou juichen als Milambo 'm zondag in de kruising schiet?", blijft de AT5-verslaggever het proberen. "Ik hoop dat wij de wedstrijd zondag winnen, wat de gevolgen zijn voor de mensen in Amsterdam, dat is aan jullie", houdt Van Persie zich echter op de vlakte. "Of ik bij een overwinning een bloemetje verwacht uit Amsterdam als bedankje? Richting het einde van het seizoen heb je altijd wel van die wedstrijden, dat als het linksom of rechtsom valt, dat de een daar heel blij van wordt en de ander wat minder. Dat is nu ook zo, maar nogmaals: wij focussen op onszelf. En wat dat verder betekent, dat betekent het. That's it, uiteindelijk zitten wij allemaal in deze situatie met elkaar en kun je er echt wel van op aan dat wij die wedstrijd willen winnen en daar alles aan gaan doen", besluit Van Persie.

