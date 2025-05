Al-Nassr meldt zich met megabedrag bij Feyenoord, Duitse topclub naar De Kuip

Al-Nassr heeft bij Feyenoord aangeklopt voor , zo weet het Algemeen Dagblad. De club van zou een 'megabedrag' willen betalen voor de verdediger. Het is niet duidelijk hoe Hancko zelf tegen de stap aankijkt.

In ieder geval kan de Slowaak een topsalaris verdienen en een meerjarig contract ondertekenen bij de topclub uit Saudi-Arabië. “De Rotterdammers willen uiteraard wel een enorme transfersom zien en voor Al-Nassr is het geen probleem om het record van 32,5 miljoen te breken”, klinkt het. In de komende dagen wordt naar verwachting meer duidelijk over de toekomst van Hancko.

De aanvoerder van Feyenoord heeft een doorlopend contract in De Kuip en wordt ook met Atlético Madrid in verband gebracht. Het Algemeen Dagblad maakt verder melding van interesse van Duitse clubs. Die clubs kunnen financieel niet wedijveren met Al-Nassr.

Dat de Saudische club serieus is, blijkt ook uit het feit dat technisch directeur Fernando Hierro zich inmiddels al meerdere keren in Rotterdam heeft gemeld om aan te tonen dat hij zich dolgraag met Hancko versterkt.

Feyenoord wil meewerken aan vertrek Hancko

Vorige week meldde clubwatcher Martijn Krabbendam al dat de directie van de Rotterdammers zal meewerken aan een transfer van Hancko. "Feyenoord gaat meewerken om hem zijn transfer te gunnen en dat wordt ook gewoon hoog tijd. Die jongen heeft het uitstekend gedaan. Hij heeft alles gewonnen, nooit verzaakt, een modelprof. Je kan alles op hem plakken. Ik denk dat de Feyenoord-supporters hem voor altijd in hun hart zullen sluiten."

'Atlético, Chelsea, West Ham'

Maandagavond weet Krabbendam te melden dat Atlético zich ook weer heeft gemeld. De club zal een hoger bedrag bieden dan vorige zomer. "Atlético weet nu dat Hancko aanmerkelijk meer moet opbrengen dan de nog geen vijftien miljoen van twaalf maanden geleden. Ook vanuit de Premier League is er concrete belangstelling. Chelsea en West Ham United willen werk maken van de komst van de verdediger", schrijft de journalist van Voetbal International. Een afvaardiging van een Duitse topclub zou zondag van plan zijn om de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV bij te wonen.

De Slowaakse verdediger kwam in 2022 over van Sparta Praag en werd direct basisspeler voor Feyenoord. Binnen no-time werd Hancko een van de leiders en beste spelers van het elftal, dat in 2022/23 ook de titel pakte. De centrale verdediger bleef zich ontwikkelen en lijkt al een tijdje klaar voor een stap hogerop. Hancko lijkt daar zelf ook aan toe te zijn.

Moet David Háncko kiezen voor een transfer naar Al-Nassr of een Europese topclub? Laden... 37.1% Al-Nassr voor het geld 53.9% Een Europese topclub voor de uitdaging 7.3% Bij Feyenoord blijven voor stabiliteit 1.7% Anders, namelijk... 178 stemmen

