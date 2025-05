Nigeria wil Koeman te snel af zijn en zet vol in op interlandswitch

De Nigeriaanse voetbalbond hoopt te overtuigen voor het Afrikaanse land te kiezen, zo weet Voetbal International. De spits van Jong Oranje wordt in Nigeria gezien als een van de kandidaten om Victor Osimhen op termijn op te volgen.

Emegha maakt op dit moment furore bij het Franse RC Strasbourg. In 27 duels in Ligue 1 wist de boomlange spits veertien keer te scoren, terwijl hij ook drie assists wist te leveren. Daarmee is hij een van de uitblinkers bij de nummer zes van Frankrijk, die nog volop in de race is voor kwalificatie voor de Champions League.

Sinds 2023 speelde Emegha negen duels voor Jong Oranje, waarin hij drie keer doel trof. Naast Nederland zou hij op basis van zijn afkomst voor nog twee landen uit kunnen komen. Nigeria en Togo, het geboorteland van zijn vader. Emegha wordt binnen de staf van Oranje gezien als interessante optie, maar veel contact met de spits is er nog niet geweest. In februari was assistent-bondscoach Erwin Koeman wel aanwezig bij een wedstrijd van Strasbourg om de 22-jarige spits te bekijken.

Daarbuiten heeft Emegha binnen de KNVB enkel contact met Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger. Bij de Nigeriaanse bond hoopt men te profiteren van deze situatie en hem te overtuigen in de toekomst voor het Afrikaanse land uit te komen. Doordat Emegha nog geen bindende interlands speelde, kan hij nog altijd van nationale ploeg wisselen.

