Johan Derksen stoort zich: iedereen is lyrisch over speler die 'totáál onvoldoende' is

Johan Derksen heeft zich gestoord aan de complimenten voor doelman tijdens en na de wedstrijd tussen Polen en Nederland (1-2). Met zes reddingen was Verbruggen belangrijk voor Oranje, maar Derksen ziet de nodige zwakke punten bij de keeper.

De analist van Vandaag Inside stoorde zich aan het commentaar van Arman Avsaroglu, die geregeld complimenteus was over Verbruggen in de live-uitzending van de NOS. “Ik heb me vanmiddag nogal gestoord aan de tv-commentator en de mensen in de radiostudio. Die keeper werd helemaal opgehemeld. Dat is een aardige keeper op de lijn. Bij Brighton is iedere spelhervatting, iedere voorzet, paniek, want hij blijft altijd op de doellijn staan.”

“Daar heb je nog verdedigers die bijna alle kopduels winnen, maar als bij Oranje een tegenstander de bal op de vijfmeterlijn tegen het achterhoofd krijgt – zoals vanmiddag – dan ben je op de lijn geklopt”, doelt Derksen op de 1-0 van Adam Buksa. “Die ballen zijn niet meer te houden. Die man is totáál, totáál onvoldoende voor zijn goal en met hoge voorzetten. Als je straks tegen Britse teams moet, dan wordt hij heel kwetsbaar.”

Volgens tafelgenoot René van der Gijp kon Verbruggen weinig doen om de 1-0 te voorkomen, maar daar is Derksen het niet mee eens. “Daar moet je tussen zitten. Het zijn twee passen. Het is op de rand van het vijfmetergebied!”

Video Vandaag Inside: 'Hij wordt nu opgehemeld, maar die man is totaal onvoldoende voor Oranje’

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Welke spelers van Oranje moet Koeman strafschoppen laten nemen?

Afgezien van Memphis Depay heeft Oranje een klein probleem. Al is er een Eredivisie-speler met 10 goals uit 10 penalty's.