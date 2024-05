Joey Veerman en Chantalle Schilder voeden geruchten over toptransfer op social media

In Engeland is men in de ban van een bericht van op social media. De middenvelder van PSV en het Nederlands eltal heeft met een foto van zijn zoon op Instagram de geruchten over een zomerse transfer naar Liverpool gevoed.

Begin deze week werd definitief bekend dat Arne Slot volgend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Liverpool is. Hij is de opvolger van Jürgen Klopp, die deze zomer na een periode van acht jaar de deur achter zich dicht slaat op Anfield.

Met de komst van Slot wordt er volop gespeculeerd over spelers die de succestrainer van Feyenoord mogelijk vanuit de Eredivisie zullen volgen naar Liverpool. Veerman is één van de namen die in verband wordt gebracht met een transfer naar de Engelse grootmacht en de middenvelder doet zelf in elk geval weinig moeite om de geruchten de kop in te drukken.

Veerman repostte donderdag op Instagram namelijk een foto die in eerste instantie door zijn vriendin Chantalle Schilder op Instagram Stories was geplaatst. Het betreft een foto van hun zoontje Frenkie, volledig gehuld in het tenue van Liverpool. Veel Liverpool gerelateerde accounts op social media gaan op social media aan de haal met de post.

PSV midfielder Joey Veerman’s Instagram story… 👀 pic.twitter.com/KTtGXog1yI — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) May 23, 2024

