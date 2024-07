Stekelenburg verdedigt interview met geïrriteerde Oranje-international: 'NOS is geen lid van het feestcomité'

Jeroen Stekelenburg verdedigt zich tegenover de Volkskrant voor het interview dat hij na de 3-0 zege op Roemenië in de achtste finale van het EK hield met middenvelder . De NOS-verslaggever vroeg de PSV'er daarin niet alleen naar zijn (prima) invalbeurt, maar hengelde ook naar een reactie op diens pijnlijke wissel in het pouleduel met Oostenrijk.

Veerman raakte zichtbaar en hoorbaar geïrriteerd door de aanhoudende vragen van Stekelenburg en kapte het onderwerp uiteindelijk af met de mededeling dat hij 'er eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee was'. "Ik snap dat jullie je vragen erover stellen, maar ik heb daar wel een streep onder gezet. Ik heb er niet zoveel aan om erop terug te blikken, want het was geen leuke dag", besloot de Volendammer destijds.

Stekelenburg vindt het echter te billijken dat hij zich na de afgetekende zege op de Roemenen toch kritisch bleef opstellen: "Bij de NOS hoopten we net als iedereen dat Nederland het EK zou winnen, maar we zijn geen lid van het feestcomité", zegt de 50-jarige verslaggever. "Dus toen ik Joey Veerman na de achtste finale tegen Roemenië sprak, wilde ik het niet alleen hebben over de overwinning, maar ook over zijn dramatische wedstrijd tegen Oostenrijk. Door alle zooi die hij daarna over zich heen had gekregen, moest hij de vreemdste, moeilijkste en ingewikkeldste week uit zijn leven achter de rug hebben gehad."

"Als Veerman dan aangeeft dat hij daar niet op wil terugblikken, vind ik dat ik door moet vragen", vervolgt Stekelenburg. Het interview ontlokte echter een keur aan online haatreacties, onthult de verslaggever: "Onder een Instagram-foto waarop ik met mijn zoon naar de opvang fiets, kreeg ik allerlei epistels en scheldkanonnades. Ik vind niet dat we dat normaal moeten gaan vinden, maar het hoort er tegenwoordig ook een beetje bij." Bovendien wil hij de reacties wel even in perspectief plaatsen: "Vergeleken bij wat Veerman allemaal over zich heen heeft gekregen, is het natuurlijk peanuts", aldus Stekelenburg.

