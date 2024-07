Jeroen Stekelenburg blijft doorvragen, waarna Oranje-speler zegt dat hij 'er klaar mee is'

verscheen na afloop van de wedstrijd tussen Roemenië en Nederland (0-2) voor het eerst voor de camera’s na zijn dramatische optreden tegen Oostenrijk. De middenvelder van Oranje was op een gegeven moment klaar met de vragen van NOS-journalist Jeroen Stekelenburg.

“Je zegt al: het was niet de makkelijkste week. Je weet zelf ook dat er van alles misging in die wedstrijd. Heb je daar een verklaring voor gevonden?”, vraagt Stekelenburg vervolgens. “Nee, nee… maar ik ben er ook wel een beetje klaar mee eerlijk gezegd”, reageert Veerman chagrijnig. “Ik snap dat jullie je vragen erover stellen, maar ik heb daar wel een streep ondergezet. Ik heb er niet zoveel aan om erop terug te blikken, want het was geen leuke dag”, gaat Veerman verder.

De kritiek de Veerman na de wedstrijd tegen Oostenrijk kreeg was niet mals. Stekenburg vroeg zich af of Veerman deze berichten zelf ook heeft gelezen. “Normaal zie ik wel dingen voorbijkomen, maar ik heb na die dag wel tegen mezelf gezegd dat ik mijn internet uitschakel… Sommige dingen hoorde ik nog steeds voorbijkomen, maar het grootste deel heb ik niet gelezen, en als ik het zo hoor heeft dat me ook goed gedaan…”

