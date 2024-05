‘Toptransfer in de maak voor Bakayoko: beoogde nieuwe trainer enorm gecharmeerd’

staat op het lijstje bij Bayern München. Beoogde nieuwe trainer Vincent Kompany is enorm gecharmeerd van de buitenspeler en probeerde hem ook vorige zomer al in te lijven als trainer van Burnley.

Volgens het Eindhovens Dagblad zal Bayern Bakayoko op de radar hebben als Kompany trainer wordt in Zuid-Duitsland. De oefenmeester had ook afgelopen zomer al interesse in de aanvaller van de Eindhovenaren. Dat deed Bakayoko goed, maar tot een overstap kwam het destijds niet. De Belg wilde namelijk bij PSV blijven en ook voldeed Burnley niet aan de vraagprijs.

Artikel gaat verder onder video

Bakayoko kende een indrukwekkend seizoen in Eindhoven. De vleugelspeler kwam in totaal 48 wedstrijden in actie en wist daarin veertien goals te maken en evenzoveel assists af te leveren. Volgens de krant verlangt PSV een bedrag van vijftig miljoen euro voor de Belg, die nog een contract voor twee seizoenen heeft in het Philips Stadion.

Overigens is Bayern München niet de enige club met interesse in Bakayoko. Eerder kwam al naar buiten dat de aanvaller het eerste Eredivisie-doelwit van Arne Slot bij Liverpool is, terwijl ook Borussia Dortmund hem al wat langer volgt. De verwachting is wel dat laatstgenoemde niet aan de vraagprijs van PSV kan voldoen.

