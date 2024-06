Vol afschuw gereageerd op respectloos gedrag voorafgaand aan EK-wedstrijd tussen Servië en Engeland

De volksliederen van zowel Engeland als Servië zijn zondagavond voorafgaand aan het EK-duel tussen beide ontsierd door gefluit en gejoel van een groot deel van beide supportersgroeperingen. Op X wordt er schande gesproken over dit respectloze gedrag.

Toen de eerste klanken van het ‘God save the King’ door de Arena auf Schalke ten gehore werden gebracht klonk er een snerpend fluitconcert vanuit de Servische fans. De Engelse supporters reageerden er vervolgens op door tijdens het Servische volkslied te gaan fluiten en te joelen.

Op X kan het gedrag op weinig goedkeuring rekenen. “Blijf stijlloos Engeland-fans. Jullie blijven de volksliederen van andere uitjouwen, maar jullie worden pissig als mensen dat bij jullie doen”, schrijft iemand via X. “Tijdens het ‘God save the King’ werd er gefloten, maar het eindigde met luid gejuich. In ruil daarvoor floten de Engelse fans door het Servische volkslied... We hebben een eerlijker begin van wedstrijden gezien.”

“Servië joelde ons volkslied uit en wij joelden terug. Kijk hoe de wereldmedia ineenstort en ons veroordeelt, maar hen niet”, praat iemand het Engelse gefluit goed. De algehele tendens op X is echter dat er vol afschuw wordt gesproken over het fluiten tijdens de beide volksliederen.

Mogelijk liggen daar de gebeurtenissen voorafgaand aan de wedstrijd in het centrum van Gelsenkirchen aan ten grondslag. Volgens de politie zouden Engelse hooligans Servische supporters hebben aangevallen, die zich bij een café in de binnenstad van Gelsenkirchen hadden verzameld.

Embarrassing fans booing the national anthems #SERENG — Steve Phillip (@merseymale) June 16, 2024

Pfiffe bei der Nationalhymne? Respektlos. #sereng — Frau Jana  (@Filmsuppe) June 16, 2024

Stay classless England fans. You keep booing other nations anthems but get pissy when people do it to you though 👏🏻👏🏻👏🏻#SERENG#EUROs#EURo2024 — Wanting FSG OUT #FSGOUT ⚔️ (@Lpool_5843) June 16, 2024

Ontzettend respectloos dat gefluit door het volkslied van Servië heen. #sereng #EURo2024 — Erik Kofman (@ErikKofman) June 16, 2024

Serbia booed our national anthem so we booed back. Watch the world media melt down and condemn us but not them #sereng #EURo2024 — The Fat Janner 💚 (@FatJanner) June 16, 2024

I’m sorry, why do England fans in attendance love booing/whistling during opposing team’s anthems? #EURo2024 #SerEng — Lanz Adrian Sievert (@lanz_sievert) June 16, 2024