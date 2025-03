Harry Redknapp shockeert Engeland en lijkt plots een Hitlergroet te brengen

Harry Redknapp heeft zich op opvallende wijze uitgelaten over Thomas Tuchel, de nieuwe bondscoach van Engeland. Tijdens een liefdadigheidsevenement in Londen grapte Redknapp over de Duitser en leek hij een Hitlergroet te doen.

De 78-jarige Redknapp, voormalig trainer van onder meer West Ham United en Tottenham Hotspur, probeerde het publiek te vermaken met meerdere grappen tijdens het evenement, dat vorige week plaatsvond in Londen. The Guardian publiceerde donderdagavond beelden van het evenement. “Ik weet het niet,” begon Redknapp over Tuchel. “Eerlijk gezegd denk ik dat hij een Duitse spion is.”

“Echt waar, hij is hierheen gestuurd om ons naar de klote te helpen. Hij is net als Lord Haw Haw in de oorlog – ‘We hebben jullie beste soldaten gevangen’ en al die onzin.” Lord Haw Haw is een bijnaam voor personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog nazipropaganda verspreidden in het Verenigd Koninkrijk en wordt met name geassocieerd met William Joyce, die na de oorlog ter dood werd veroordeeld vanwege hoogverraad.

Redknapp beeldde uit dat Tuchel een opdracht gekregen zou hebben om ‘daarheen te gaan en dat team (Engeland) te vernietigen’. Tuchel zou daarop met ‘ja’ antwoorden. Daarna hief Redknapp zijn linkerarm op op een manier die leek op een nazigroet. Vervolgens grapte Redknapp: ‘Ik ga ervandoor, ik moet naar mijn accountant’, terwijl hij lachte en het publiek hem juichend en klappend uitzwaaide. Hij sloot af door te zeggen dat hij niet betaald was voor zijn optreden.

De opmerkingen kwamen nog vóór Tuchels eerste twee wedstrijden als bondscoach, waarin Engeland met 2-0 won van Albanië en met 3-0 van Letland. Tuchel is de eerste Duitser en, na Sven-Göran Eriksson en Fabio Capello, de derde buitenlandse coach van het Engelse elftal. Zijn aanstelling in oktober 2024 kreeg gemengde reacties. De Daily Mail kopte destijds: “Een zwarte dag voor Engeland – The Three Lions gokken op een Duitser.”