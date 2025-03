Teleurgestelde Henderson reed van Amsterdam naar Berlijn voor de EK-finale

was teleurgesteld dat hij niet bij de EK-selectie van Engeland zat, afgelopen zomer. De Ajacied huurde een busje en reed naar Berlijn om de finale bij te kunnen wonen. Toch wist Henderson dat hij terug zou keren bij de selectie, vertelt hij in gesprek met The Guardian, na afloop van zijn rentree bij the Three Lions.

Henderson was er kapot van dat hij door Gareth Southgate niet opgeroepen werd voor het Europees kampioenschap in Duitsland. De voormalig aanvoerder van Liverpool had tenslotte een groot aandeel in de kwalificatiereeks voor het toernooi gehad. Southgate vertelde hem dat het zou hebben gelegen aan de spierblessure die Henderson in maart van 2024 opliep, waardoor hij niet op tijd fit genoeg zou zijn.

Engeland deed het goed op het toernooi. De selectie behaalde ten koste van het Nederlands elftal de finale tegen Spanje. Op dat moment wist Henderson dat hij erbij moest zijn. Omdat er geen vluchten beschikbaar waren, huurde de Ajacied een busje en reed hij van Amsterdam naar Berlijn. Hij wilde onderdeel zijn van het Engelse succes en had het idee dat hij dat verdiende. Henderson zag vanaf de tribune hoe zijn landgenoten met 2-1 verloren van Spanje.

Nu is Henderson terug bij Engeland: “Ik had niet gedacht dat het anders zou zijn, want dan zou ik wel afscheid hebben genomen van het nationale team.” De nieuwe bondscoach, Thomas Tuchel, riep hem op voor de WK-kwalificatieduels met Albanië en Letland. Henderson viel tegen in tegen Albanië, in de 82ste minuut van de met 2-0 gewonnen eerste wedstrijd van de kwalificatiereeks.

