Nederlandse Europa League-winnaar is er klaar mee: 'Dat is gewoon kut'

ontwikkelde zich na de stap van FC Groningen naar Atalanta Bergamo in 2017 tot een gewaardeerde Serie A-speler. Toch namen zijn minuten de laatste jaren af en forceerde hij een transfer naar Stade Rennais, waar hij hoopte alles te spelen. De laatste weken zit Hateboer echter op de bank en dat zint hem zeker niet.

Het is tot nu een bewogen seizoen voor de Nederlander, die vorig seizoen met Atalanta de Europa League won. Zo had Hateboer al te maken met maar liefst vier verschillende trainers: Julien Stéphan, Sébastien Tambouret, Jorge Sampaoli en Habib Beye. Rennes is wisselvallig en staat momenteel op de elfde plek in Ligue 1.

Artikel gaat verder onder video

Ook voor Hateboer persoonlijk valt het seizoen tegen. "Dit is niet waar ik rekening mee had gehouden", begint de rechtervleugelverdediger tegen Viaplay. "Met al die wisselingen ook heel veel verschillende formaties en systemen." Op een gegeven moment moest Hateboer concurreren op een positie, die hij niet zo goed kent. Vanaf de twaalfde speeldag kwam Hateboer namelijk enkel nog als centrale verdediger in actie. "Dát bevalt heel goed, de jaren gaan natuurlijk ook tellen. Ik denk dat ik op die positie ook uitstekend uit de voeten kan."

LEES OOK: Hato niet blij met Farioli: 'Gesprekken tussen Kroes en zaakwaarnemer'

De laatste periode en tijdens de meest recente drie wedstrijden kwam Hateboer echter niet tot spelen toe. "Nu speel ik niet en dat is gewoon kut. Ik heb een contract getekend voor twee jaar. Als het niet bevalt, is het makkelijk om weg te komen. Het is niet zo bevallen als ik dacht, dus we gaan in de zomer kijken of er iets anders komt."

💭 De stap naar Stade Rennes heeft niet uitgepakt zoals 𝐇𝐚𝐧𝐬 𝐇𝐚𝐭𝐞𝐛𝐨𝐞𝐫 had verwacht: "Ik speel nu niet en dat is gewoon k*t. Het is niet zo bevallen als ik dacht. Dus we gaan in de zomer kijken naar iets anders."#ViaplayVoetbal #Ligue1 #Hateboer pic.twitter.com/gt4bLDcep0 — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 10, 2025

