Real Madrid is diep onder de indruk en wil broers volgend seizoen herenigen

wordt komend seizoen mogelijk herenigd met zijn grote broer Jude. De Spaanse krant Marca weet te melden dat de negentienjarige middenvelder van Sunderland 'de aandacht heeft getrokken' van Real Madrid.

De negentienjarige Bellingham wordt net als zijn broer Jude een groot potentieel toegedicht. De 1.91 meter lange middenvelder maakt dit seizoen furore op het middenveld bij Sunderland. In 39 wedstrijden in de Championship was hij goed voor vier treffers en drie assists, waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft in de vierde plaats van The Black Cats op het Engelse tweede niveau. Een plek die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie naar de Premier League.

Met zijn prestaties bij Sunderland is Bellingham verkozen tot Talent van het Jaar in de Championship, een prijs die grote broer Jude vijf jaar geleden won in zijn tijd bij Birmingham City. Dat de jeugdinternational bezig is aan een ongekende opmars is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Eerder al werd bekend dat Manchester United, Brighton & Hove Albion, Brentford en Nottingham Forest wel oren hebben naar Jobe Bellingham, terwijl Chelsea en Tottenham Hotspur scouts hebben gestuurd naar wedstrijden van Sunderland.

Naast interesse uit de Premier League zou ook RB Leipzig een hoge prioriteit hebben gemaakt van de komst van Jobe Bellingham, terwijl ook de Duitse grootmacht Borussia Dortmund geïnteresseerd is. Marca weet nu te melden dat Real Madrid aan dit imposante rijtje clubs toegevoegd kan worden. De lange rechtspoot ligt nog tot de zomer van 2028 vast, waardoor Sunderland een forse transfersom kan vragen voor de speler.

