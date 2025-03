'Manchester United wil zich komende zomer versterken met Bellingham'

Manchester United hoopt zich komende zomer te versterken met , meldt het Engelse TEAMTalk. The Red Devils zijn niet de enige gegadigde voor de uitblinker van Sunderland, ook vijf andere Premier League-clubs hebben wel oren naar het twee jaar jongere broertje van Jude Bellingham.

De negentienjarige Bellingham wordt net als zijn broer Jude een groot potentieel toegedicht. De 1.91 meter lange middenvelder maakt dit seizoen furore op het middenveld bij Sunderland. In 34 wedstrijden in de Championship was hij goed voor vier treffers en drie assists, waarmee hij een belangrijke bijdrage heeft in de vierde plaats van The Black Cats op het Engelse tweede niveau. Een plek die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie naar de Premier League.

Of Sunderland nou promoveert of niet, de kans lijkt zeer groot dat Bellingham komend seizoen wél in de Premier League zal uitkomen. Bronnen dicht bij de speler hebben aan TEAMtalk laten weten dat de boomlange middenvelder Sunderland kan verlaten als de club niet promoveert naar de Premier League.

Manchester United heeft concurrentie van andere clubs

Manchester United houdt de progressie van Bellingham nauwlettend in de gaten en wil zichzelf een goede uitgangspositie verschaffen om de jonge rechtspoot te contracteren. Daarbij heeft de club van de Nederlanders Joshua Zirkzee en Matthijs de Ligt wel concurrentie van uit de Premier League. Ook Brighton & Hove Albion, Brentford en Nottingham Forest hebben interesse in Bellingham, terwijl Chelsea en Tottenham Hotspur scouts hebben gestuurd naar wedstrijden van Sunderland.

Clubs moeten diep in de buidel tasten voor Bellingham

Gezien het feit dat het seizoen zich momenteel in de cruciale fase bevindt, houdt Sunderland zich momenteel nog niet bezig met een transfer van Bellingham. De negentienjarige middenvelder ligt nog tot de zomer van 2028 vast, waardoor de club een forse transfersom kan vragen voor de speler.

