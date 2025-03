'Betis wil opnieuw zaken doen met Man United inzake Antony, maar heeft wel belangrijk obstakel'

Real Betis is in gesprek met Manchester United om ook komend seizoen te huren. Dat meldt ABC, een regionaal dagblad in de omgeving van Sevilla. De Spaanse club is bereid om meer van de salariskosten van de Braziliaanse vleugelaanvaller op zich te nemen, maar daarvoor is Champions League-voetbal wel noodzakelijk.

Antony maakte in de zomer van 2022 voor een duizelingwekkend bedrag van 95 miljoen euro de overstap van Ajax naar Manchester United. De Braziliaanse linkspoot wist onder leiding van Ten Hag echter geen potten te breken bij de Engelse grootmacht. Speelde in tweeënhalf seizoen 96 officiële wedstrijden voor The Red Devils en kwam daarin tot slechts twaalf treffers en vijf assists.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax treft schikking met Antony en voorkomt ook tweede arbitragezaak

Dit seizoen belandde Antony helemaal op een zijspoor bij Manchester United, waarna hij in januari op huurbasis transfereerde naar Real Betis. In het zuiden van Spanje is de Braziliaanse vleugelaanvaller meer dan uitstekend begonnen met vier doelpunten en vier assists in elf wedstrijden. Mede door de indrukwekkende prestaties van Antony bivakkeert Real Betis momenteel op een zesde plaats in LaLiga met 44 punten.

LEES OOK: ‘Vraagprijs Antony bekend: Man United bereid megaverlies te slikken’

De club is volop in de race voor een Champions League-ticket en staat acht punten achter op nummer vier Athlétic Club. Mogelijk vaardigt Spanje ook de nummer vijf af voor het miljardenbal, aangezien de twee beste Europese competities op basis van de coëfficiëntenranglijst een extra ticket krijgen. Villarreal staat momenteel vijfde met ook 44 punten, maar El Submarino Amarillo heeft nog wel een wedstrijd tegoed. Verder doet Real Betis nog volop mee in de strijd om de Conference League.

Champions League-inkomsten noodzakelijk voor nieuwe huurdeal Antony

Bij Real Betis zijn ze zo blij met Antony, dat ze dolgraag langer met hem doorwillen. Daarbij is het wel van belang dat Los Verdiblancos volgend seizoen deelneemt aan de Champions League. Momenteel betalen de Spanjaarden namelijk 84 procent van de salariskosten van Antony, die voor 230.000 euro per week op de loonlijst staat bij Manchester United. Dat betekent dat Real Betis ruim 190.000 euro per week overmaakt qua salaris aan Antony. De Spaanse club is bereid om meer salariskosten op zich te nemen bij een nieuwe huurdeal, maar daarvoor heeft Real Betis de inkomsten uit de Champions League nodig.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Antony is na vertrek bij Man United eerlijk over Ten Hag

Antony gaat in gesprek met Marca in op zijn samenwerking met Erik ten Hag bij Manchester United.