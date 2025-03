Antony is na vertrek bij Man United eerlijk over Ten Hag

is in gesprek met Marca ingegaan op zijn samenwerking met Erik ten Hag, waar hij de Nederlander voor bedankt. De twee werkten tussen 2020 en 2022 samen bij Ajax, waarna ze in de zomer van 2022 beiden overstapten naar Manchester United. Toch had het niet veel gescheeld, of Antony had getekend bij de grote rivaal van Man United.

Na 2,5 jaar bij Manchester United vertrok Antony afgelopen winter uit het noorden van Engeland. Hij ging op huurbasis spelen voor Real Betis. De Braziliaan werd voor een bedrag van bijna honderd miljoen euro overgenomen van Ajax, maar wist nooit aan de verwachtingen te voldoen. In gesprek met Marca blikt hij terug op zijn tijd met de trainer, met wie hij jarenlang samenwerkte.

“Ik ben Erik ten Hag heel dankbaar voor alles wat we samen hebben meegemaakt, inclusief de titels”, begint Antony. Onder Ten Hag wist de aanvaller onder meer twee keer landskampioen te worden met Ajax en de FA Cup te winnen met Manchester United. “Uiteindelijk heb ik de laatste periode minder gespeeld onder hem, maar ik denk liever terug aan de mooie momenten die we samen hebben gedeeld.”

Dat Manchester United een bedrag van bijna honderd miljoen euro betaalde voor Antony, deert hem naar eigen zeggen niet. “Ik weet hoeveel ze voor mij hebben betaald. Ik heb hard gewerkt en blijf hard werken om op het hoogste niveau te presteren”, gaat hij verder. “Ik kijk niet naar transfersommen, niet van mezelf en niet die van anderen.”

Antony was dicht bij Liverpool

Het had niet veel gescheeld, of Antony had bij Liverpool gespeeld in plaats van Manchester United. “Het is waar…”, geeft de Braziliaan toe. De vleugelspeler stond op het punt te tekenen op Anfield om Mohamed Salah op te volgen, maar de Egyptenaar verlengde toch zijn contract. Daardoor ging de transfer niet door. “Uiteindelijk ging ik naar Manchester United. Ik heb daar een geweldige tijd gehad en het was een goede keuze.”

