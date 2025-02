Antony maakt schitterend doelpunt en komt met indrukwekkende salto

opende zondagavond op fraaie wijze de score in de wedstrijd tussen Real Betis en Real Sociedad. De Manchester United-huurling nam een bal op gecontroleerde wijze uit de lucht. Hij gaf daarmee het startsein voor een 3-0 overwinning.

In de 51ste minuut van de wedstrijd werkte Sociedad de bal weg na een vrije trap van Isco, maar daardoor kwam de bal voor de voeten van Antony. Die nam het leer in één keer uit de lucht en was trefzeker. Het was zijn derde doelpunt in zijn laatste drie officiële wedstrijden voor Real Betis. De ex-aanvaller van Ajax vierde zijn goal met een fraaie salto.

Commentator Joep Schrijvers van Ziggo Sport reageerde enthousiast. “Antony, ja hoor! Daar is hij weer. Circus Antony is neergestreken in Sevilla en man, wat genieten ze van de voorstellingen. Hij is er nog, hij kan het nog. Hij is weer voetballer. Zo maak je snel vrienden bij Betis. Deze poging is niet zo makkelijk. De kunst zit hem in het feit dat hij niet vol uithaalt.”

Antony is voortvarend van start gegaan in Spanje, weet Schrijvers. “Wat vertrouwen toch met een voetballer kan doen. In zijn eerste drie wedstrijden werd hij driemaal man van de wedstrijd. Als het zo blijft, komt er een vierde trofee bij.” Antony werd inderdaad verkozen tot man van de wedstrijd.

Ook assist voor Antony

Uiteindelijk won Betis de wedstrijd met 3-0. Marc Roca maakte de overige twee doelpunten; bij de laatste treffer gaf Antony de assist. Een kwartier voor tijd werd Sheraldo Becker van Real Sociedad weggestuurd met een rode kaart na een tackle op Ángel Ortiz.

